Le causó parálisis tras violenta agresión: Cicpc detiene a un hombre por maltratar a su pareja

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron a un hombre por agredir de forma violenta a su pareja.

De acuerdo con la información oficial de la de la Delegación Municipal Cumaná, el arresto de Rafael Eduardo Ñañez Morales, de 37 años de edad, ocurrió después de que le causó una parálisis en las piernas a la joven de 26 años.

El director del Cicpc, Douglas Rico, informó en su cuenta de Instagram que la víctima ingresó de emergencia al hospital central de la entidad y las autoridades correspondientes ya tomaron el control del caso.

Cicpc revela detalles de la agresión

La investigación de la policía científica determinó que el agresor discutió con la víctima. Durante la disputa, el sujeto la tomó por el cuello, la sacudió con fuerza y la arrojó contra el piso. El impacto contra el suelo hizo que la joven perdiera la movilidad de su cuerpo de manera inmediata.

Diagnóstico médico de la víctima en el hospital de Cumaná

Los médicos del hospital central evaluaron a la joven y confirmaron que presenta un fuerte trauma en la zona de la columna cervical y una luxación. Esta condición médica grave causó la inmovilización completa de sus extremidades inferiores y superiores.

Historial de violencia física y psicológica

Las pesquisas adicionales de los funcionarios del Cicpc revelaron que el hombre agredía a la mujer de forma constante. La víctima ocultaba los hechos de violencia por temor antes de este último ataque que la dejó inmóvil.

El caso pasó a la orden del Ministerio Público para que ejecute las sanciones legales pertinentes.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube