Mamá del joven asesinado en Los Próceres: Quiero que paguen únicamente los culpables, no inocentes

El atroz asesinato del joven Luis Fernando Benítez (19), ocurrido el pasado 04 de marzo, ha generado la indignación de la colectividad. El caso ha generado conmoción entre quienes ven con asombro hasta dónde puede llegar la intolerancia.

En medio del rápido actuar de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la madre de Luis Fernando; Sherley Medina, pide que se haga justicia encarcelando a los verdaderos responsables del crimen de su hijo.

La petición de Medina tiene su fundamento en las especulaciones que han surgido tras la muerte de Luis Fernando. En redes sociales, se han hecho señalamientos en contra de varios de los muchachos que se encontraban en el sitio del suceso, lo que ha generado un 'linchamiento mediático' contra algunos jóvenes.

"Yo lo que quiero es que caigan los que realmente son culpables, no inocentes que quizás estaban parados por allí y los agarren. Lo que le hicieron a mi hijo fue atroz, abominable. ¡Qué falta de empatía! Fue algo brutal, salvaje, la gente pasaba por donde estaban matando a Luis Fernando y lo que hacían era burlarse y reírse", expresó Medina.

Asimismo, desmintió que haya sido amenazada por algunos de los implicados en el asesinato de su hijo, como se ha especulado en redes sociales.

"Nosotros tampoco hemos amenazado a ninguna persona. Tampoco hemos señalado a nadie, lo único que he pedido a las personas que conocían a Luis Fernando, es que se de a conocer quién verdaderamente era mi hijo, porque siempre hay comentarios positivos y negativos. Mi hijo era un muchacho sumamente tranquilo de nobles sentimientos", sostuvo.

Sherley dijo estar consciente de que los funcionarios del Cicpc están trabajando rápidamente para esclarecer el crimen de su hijo.

"Lo que quiero es que caigan los que realmente mataron a Luis Fernando, yo en ningún momento estoy llamando a la violencia, lo que queremos es que esto se aclare, que esto que le hicieron a mi hijo no se lo hagan a más nadie. Mi hijo era un muchachito que estaba empezando en la universidad, era trabajador, no se metía con nadie, ni hablaba. Me mataron a mi hijo sin ninguna necesidad", agregó entre lágrimas, la mamá de Luis Fernando.

Cicpc informa que hay cinco detenidos

Cinco personas están detenidas por su presunta responsabilidad en la muerte de Luis Fernando Benítez Medina (19) en en el paseo Los Próceres en Caracas, durante las festividades de Carnaval en un juego de “tanganas”.

Este lunes 10 de marzo 2025, el director del Cuerpo de Investigaciones, Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), ofreció los detalles e identificó a los aprehendidos.

De acuerdo con Rico Josué David Gómez Andrade (18), Erick Alexander Gómez Álvarez (24), con registros por posesión de estupefacientes, Yeiker Johel Ruiz Ruiz (20), Haylee Nicold Madriz Vielma (21) y, Jeickferson Yair Blanco Castro (19) con registros por robo genérico, se encuentran en custodia de la policía científica.

Por este crimen, se continúa el trabajo de investigación a fin de ubicar al resto de los homicidas, aseguró el director del Cicpc.

Este fin de semana, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab también designó a la fiscalía 40 para investigar el asesinato del joven.

