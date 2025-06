Florinda Meza cuestiona enfoque de serie biográfica sobre Chespirito: No estoy contenta

Suscríbete a nuestros canales

Florinda Meza reveló su descontento con la serie "Chespirito: Sin querer queriendo" tras su estreno en Max, destacando que esperaba una representación más matizada de las figuras históricas.

En entrevista con medios mexicanos, la actriz afirmó: "No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese… No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho", subrayando su deseo de ver personajes con dimensiones completas: "Si es una historia X, no tienes malos, tienes seres humanos con sus cualidades y defectos. [...] Las buenas historias tienen seres humanos. Y si esto lo han anunciado como biografía, porque así lo han presentado, tiene personas".

Controversia por identidad ficticia

Sobre la decisión de nombrar Margarita Ruíz a su personaje en la producción, Meza aclaró los límites en el uso de su legado personal; aunque enfatizó que no busca acciones legales, declaró: "No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente", precisando su postura conciliadora hacia la familia de Gómez Bolaños: "No estoy demandando, nunca hubiera querido, ni quiero estar en conflicto con los hijos del amor de mi vida. Lo que se está haciendo es otra cosa, que no es demandar", manteniendo así su rechazo a la simplificación biográfica sin confrontar directamente a los productores.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube