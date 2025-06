Denzel Washington confirma participación en Pantera Negra 3 tras anuncio de Ryan Coogler: No es ficción

Suscríbete a nuestros canales

Ryan Coogler confirmó durante su aparición en el podcast 7pm in Brooklyn que Denzel Washington formará parte del elenco de Pantera Negra 3, respondiendo a los rumores con un contundente "no es ficción" en el segmento "Fk With It or Fk Outta Here".

El director describió al actor como "el mejor vivo" y destacó su valor cultural: "Denzel es familia a estas alturas [...] He estado tratando de trabajar con él desde el primer día", revelando que el papel fue escrito específicamente para el ganador de dos Óscars, iniciativa que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ya había avalado en diciembre de 2024 al reconocer que la película estaba en desarrollo activo.

Aunque la tercera entrega no cuenta aún con fecha en el calendario oficial de Disney o Marvel, su producción se sitúa después de Vengadores: Doomsday (diciembre 2026) y Vengadores: Secret Wars (diciembre 2027), según confirmó el productor Nate Moore, quien señaló que el estudio prioriza actualmente estos proyectos antes de regresar a Wakanda.

El estreno de Pantera Negra 3 enfrenta además logística compleja al tener personajes clave como Shuri (Letitia Wright) y Namor (Tenoch Huerta) participando en Vengadores: Doomsday , lo que retrasa su producción individual hasta al menos 2028, mientras Marvel avanza con otros lanzamientos confirmados como Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos (julio 2025) y Spider-Man: Brand New Day (julio 2026).

