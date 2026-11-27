Más de 100 personas resultaron intoxicadas este viernes 27 de noviembre en el municipio Capacho Nuevo, estado Táchira, tras la dispersión de un agente químico de procedencia desconocida dentro de las instalaciones del Liceo Román Cárdenas, afectando a estudiantes, docentes y personal de salud que acudió a atender la contingencia, informó Protección Civil Táchira.

De acuerdo con los reportes oficiales, los afectados comenzaron a manifestar síntomas asociados a la inhalación de un presunto gas dentro del plantel educativo, presentando cuadros de mareos, cefalea intensa y, en los casos de mayor compromiso clínico, episodios de convulsiones.

Colapso asistencial y traslado de pacientes graves

La elevada cantidad de afectados desbordó la capacidad operativa de los ambulatorios locales durante la jornada de emergencia.

Los pacientes fueron trasladados inicialmente a la medicatura de Independencia y al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Libertad, recintos que colapsaron ante el ingreso masivo y simultáneo de personas.

Aquellos estudiantes y trabajadores que presentaron cuadros de mayor severidad fueron referidos de emergencia al Hospital Central de San Cristóbal para recibir atención médica especializada.

El suceso constituye el segundo episodio de intoxicación masiva registrado en el Liceo Román Cárdenas durante el presente periodo escolar.

Comisiones de los cuerpos de seguridad y gestión de riesgo mantienen bajo resguardo los centros de salud y adelantan las experticias técnicas para identificar la sustancia causante y determinar responsabilidades.

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