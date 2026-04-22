Mujer que murió durante incendio de su vivienda en La Dolorita era peluquera

Suscríbete a nuestros canales

Como Glonaris Josefina Cocho Salas, de 55 años, fue identificada la mujer que murió durante el incendio de su vivienda en el sector La Ivis, parroquia La Dolorita, municipio Sucre, del estado Miranda, este martes 21 de abril.

Desde la morgue de Bello Monte, familiares de la víctima revelaron que se ganaba la vida en el oficio de la peluquería.

¿Qué pasó el día del incendio?

Deudos explicaron que, para el momento del incendio, ella se encontraba sola en el inmueble.

Precisaron que fueron los vecinos quienes, al ver el humo saliendo de la residencia, alertaron a los funcionarios del Cuerpo de Bomberos.

Los funcionarios lograron sofocar las llamas en el inmueble; sin embargo, posteriormente encontraron sin vida a Glonaris Josefina.

Cocho Salas deja tres hijas, una de ellas adolescente de 15 años.

A través de sus redes sociales, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó que las comisiones lograron sofocar las llamas antes de que estas se propagaran a las viviendas colindantes.

Además, precisó que el caso quedó a cargo del investigador de guardia de los bomberos de la capital para determinar las causas que originaron el fuego.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube