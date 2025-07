Naufragio de un barco turístico deja más de 30 muertos en Vietnam: rescatistas continúan la búsqueda de sobrevivientes

Suscríbete a nuestros canales

Aproximadamente 34 personas murieron, tras el naufragio de un barco de turismo durante una tormenta en la bahía de Halong en Vietnam,

Según los reportes, los buzos siguen buscando pasajeros y tripulantes desaparecidos.

De acuerdo con VN Express, los esfuerzos de búsqueda y rescate continúan para quienes aún están desaparecidos.

El medio reportó que la embarcación transportaba a 53 personas, incluyendo a 48 turistas y cinco tripulantes.

Naufragio de un barco turista en Vietnam

Los informes reportados por medios internacionales, informan que el barco, llamado Wonder Sea, quedó atrapado en una tormenta alrededor de la 1:30 p.m. hora local (2:30 a.m. ET), lo que causó que se volcara.

Luego perdió señal de GPS, según el medio, que citó al Comité Popular Provincial de Quang Ninh.

La marina, guardias fronterizos, policía y autoridades portuarias junto con 27 barcos y dos embarcaciones de rescate fueron movilizados al lugar.

La mayoría de los pasajeros eran de la capital vietnamita, Hanoi, y viajaban en familia, que reportó que el pasajero de mayor edad tenía 53 años y el más joven apenas 3.

Más de 20 niños estaban a bordo del barco

Más de 20 niños estaban a bordo, según VN Express. Citando al director de un hospital local, el medio indicó que un niño de 10 años se encuentra en estado estable tras sufrir múltiples heridas.

También se informó que un joven de 14 años sobrevivió después de estar atrapado dentro de la cabina sumergida del barco durante cuatro horas, según un testigo y el subdirector de la Asociación de Cruceros de Ha Long, Bui Cong Hoan.

La emisora estatal VTV entrevistó a una sobreviviente, Dang Thuy Linh, que se recupera en el hospital provincial.

“Perdí contacto con mi hijo, mi esposo y toda la familia de mi amiga”, dijo Dang a VTV, según una traducción publicada por Reuters.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube