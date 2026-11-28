Las Fuerzas Armadas de Perú localizaron este viernes 27 de noviembre los restos del helicóptero militar que se accidentó el jueves con nueve efectivos a bordo durante una misión en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), confirmando el fallecimiento de ocho militares y el rescate con vida de un único sobreviviente.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Comando Especial VRAEM, la aeronave siniestrada corresponde a un helicóptero Mi-17 de fabricación rusa perteneciente a la Fuerza Aérea del Perú (FAP), identificado con la matrícula FAP-646, el cual cumplía labores para extraer una patrulla militar en el sector rural de Sanabamba, perteneciente a la región andina de Ayacucho.

El único sobreviviente del impacto es el piloto y comandante de la nave, Enzo Espinoza, quien fue evacuado de emergencia hacia Lima para recibir atención médica especializada tras ser hallado por las brigadas de búsqueda.

Identidad de los efectivos fallecidos y antecedentes

Entre las ocho víctimas mortales figuran cinco integrantes de la Fuerza Aérea y tres efectivos del Ejército del Perú, cuyos nombres fueron difundidos por el comando castrense:

Fuerza Aérea del Perú (FAP): Capitán Bruno Rivas , los suboficiales de primera Jorge Evanan y Franklin Odar , y los suboficiales de segunda Luis Alcántara y Marcos Palomino .

Ejército del Perú: Suboficiales de segunda Segundo Pereira y Carlos Huanilo, junto al suboficial de tercera Crisólogo Contreras.

Las autoridades militares mantienen abierta una investigación técnica para esclarecer las causas exactas que provocaron la caída del aparato.

Este suceso representa el segundo accidente grave de un helicóptero Mi-17 registrado en Perú durante el presente año, luego de que en febrero otra unidad (matrícula FAP-614) se estrellara en una zona montañosa de Arequipa en medio de una densa niebla.

El VRAEM, región de selva montañosa que abarca territorios de cuatro departamentos peruanos, concentra cerca de la mitad de la producción de cocaína del país y constituye el principal teatro de operaciones contra el narcotráfico y los remanentes de la organización armada Sendero Luminoso.

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