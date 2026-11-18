Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Acarigua, desarticularon la banda delictiva «Los Migueleros» tras capturar a cuatro de sus integrantes en el estado Portuguesa.

Los aprehendidos quedaron identificados como Jesús Santos Orellana Rodríguez (31), apodado El Chiquito, quien registra cuatro antecedentes policiales por hurto genérico común, robo por grupo armado y posesión de estupefacientes; Saúl Antonio Colmenárez Pérez (30), alias El Marra, con historial por homicidio calificado; Omar Antonio Torres Sequera (27), solicitado por porte ilícito de arma de fuego y robo genérico; y César Alexander Bracamonte Alvarado (26), conocido como Cesita.

De acuerdo con las pesquisas policiales, el grupo criminal operaba en horas de la madrugada a lo largo de la autopista José Antonio Páez, colocando en el pavimento piezas metálicas puntiagudas denominadas «miguelitos» con el objetivo de perforar los neumáticos de los automóviles en circulación.

"Una vez que los conductores detenían la marcha para cambiar el caucho, eran interceptados por los antisociales, quienes los sometían bajo amenaza de muerte con armas de fuego para despojarlos de sus pertenencias y posteriormente comercializarlas", precisó el reporte oficial del organismo detectivesco.

Evidencias colectadas

Durante el despliegue operativo en la jurisdicción llanera, los investigadores incautaron diversos elementos de interés criminalístico vinculados a los asaltos en carretera.

Un arma de fuego de fabricación no industrializada y un facsímil de pistola empleados para intimidar a las víctimas.

Doce segmentos metálicos tipo «miguelitos» preparados para ser arrojados en la arteria vial.

Un bolso tipo morral y un equipo telefónico celular que presentaba solicitud activa por el delito de robo.

Los cuatro detenidos junto con las evidencias colectadas fueron puestos a disposición de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del estado Portuguesa para el inicio del proceso judicial correspondiente.

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