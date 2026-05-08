Por una discusión vecinal: hombre es asesinado con una escopeta en Miranda

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a un hombre de 40 años por presuntamente ser el responsable de la muerte de un vecino en el municipio Zamora, del estado Mairanda.

El sospechoso, identificado como Jhonny José Machado Aladejo, presuntamente tuvo un altercado verbal con la víctima, de nombre Roberto Manuel Pérez Key, de 57 años, en la localidad de Araira, sector Vega Redonda informó Douglas Rico, director del Cicpc.

La información oficial indicó que Machado y Pérez mantuvieron una fuerte disputa motivada por "problemas vecinales" que no fueron precisados. Tras el enfrentamiento inicial, la situación escaló de manera inmediata cuando el agresor decidió retirarse del sitio para buscar un arma de fuego.

Traslado médico y fallecimiento de la víctima

Machado Aladejo regresó al lugar de la discusión portando una escopeta, la cual accionó contra Pérez Key. Debido a los impactos recibidos, fue hospitalizado de urgencia

La víctima fue movilizada hasta el Hospital Doctor Domingo Luciani de El Llanito, No obstante, los reportes forenses y policiales confirmaron que Pérez Key falleció poco tiempo después de su ingreso al centro de salud por las lesiones causadas por el proyectil.

La Delegación Municipal Guarenas del Cicpc fue la encargada de coordinar las pesquisas correspondientes para esclarecer el asesinato. Mediante el análisis de evidencias y testimonios, los detectives lograron establecer la presunta responsabilidad de Machado Aladejo en la ejecución del crimen.

Bienes incautados por el Cicpc

Durante el operativo de captura, las autoridades policiales procedieron a retener una motocicleta marca Horse, modelo 150, propiedad del investigado. El detenido fue trasladado a las instalaciones del cuerpo detectivesco para su registro y reseña.

El director del Cicpc confirmó que, tras cumplirse las diligencias iniciales de detención, el caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.

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