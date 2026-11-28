Este sábado 28 de noviembre se registró un incendio en Las Mercedes, municipio Baruta, del estado Miranda.

A través de sus canales oficiales el alcalde de Baruta, Darwin González, informó sobre el siniestro el cual está siendo atendido por las autoridades.

Incendio en Las Mercedes

De acuerdo con la información proporcionada por González, a las 6:30 de la tarde los funcionarios de Protección Civil de Baruta realizan la atención al incendio.

Asimismo indica que el siniestro se registra en Las Mercedes entre la avenida Orinoco con Perija.

Mientras múltiples usuarios en las redes sociales señalan que el incendio está ubicado detrás de la torre Luxor y paralelo al Farmatodo. Reportan además haber escuchado una fuerte explosión.

Sin embargo, las autoridades aun no brindan detalles al respecto ni las causas del incendio.

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