El Juzgado de Garantía de Los Vilos, Chile, aceptó la petición de extradición contra un hombre venezolano, acusado como autor de un secuestro extorsivo.

Se trata de Kevin Otniel Echeñique Sequera, quien está sindicado por el cargo de secuestro extorsivo, además de asociación ilícita y robo con violencia. Los delitos habrían ocurrido en 2023, en esa misma comuna y en otras localidades de la región de Coquimbo.

Solicitan extradición de venezolano vinculado con secuestro

La solicitud de extradición busca que el ciudadano venezolano, quien presuntamente vive en Bogotá, Colombia, sea enviado de vuelta a Chile para su proceso penal. La Fiscalía también pidió que se le imponga prisión preventiva.

Los antecedentes del caso indicaron que, en noviembre de 2023, Echeñique Sequera fue detenido y formalizado con la identidad falsa de Pablo José León Flores. Meses después, en junio de 2024, salió en libertad tras pagar una fianza de 5 millones de pesos chilenos (cerca de 5 mil dólares), luego de que se autorizara reemplazar la prisión preventiva.

Posteriormente, la Corte de Apelaciones de La Serena dejó sin efecto la resolución que había permitido su excarcelación y se dictó una nueva orden de detención. Para ese momento, el acusado ya había salido del territorio chileno.

Huyó tras recuperar su libertad

Aunque no se ha precisado cuándo dejó Chile, los antecedentes indicaron que habría ocurrido después de recuperar su libertad, reseñó el medio chileno Canal 9.

En la audiencia destinada a tramitar la extradición, el juez Carlos Rojas Astorga concluyó que se reunían las condiciones para pedir a Colombia la entrega del imputado, quien estaría actualmente en la capital de ese país.

La decisión del Juzgado de Garantía no significa que Colombia haya aprobado la extradición, ya que la tramitación debe proseguir ante los tribunales superiores y las autoridades competentes.

Los hechos

Según los antecedentes presentados por la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron cerca de las 5:30 de la tarde del 25 de septiembre de 2023, en una vivienda de Pichidangui, comuna de Los Vilos.

La víctima estaba con su pareja y otras dos personas cuando Echeñique Sequera y otros tres hombres los amenazaron con armas de fuego y les quitaron sus teléfonos celulares.

Tras someter a la víctima, la llevaron hasta una cabaña en Punitaqui, comuna de Ovalle, y la retuvieron allí por dos días. Después la trasladaron hacia otra vivienda, ubicada en la comuna de Valparaíso.

Los captores finalmente dejaron libre a la víctima el 8 de octubre de 2023 en Quillota, tras recibir 31 millones de pesos chilenos como rescate (más de 30.700 dólares). La persona estuvo secuestrada durante 13 días.

La indagatoria también considera la posible existencia de una organización detrás del secuestro, en la que diferentes personas habrían intervenido en la captura, el traslado y la vigilancia de la víctima, así como en las demandas de dinero para conseguir su liberación.

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