Un juez colombiano condenó a penas de entre 30 y 50 años de prisión a cuatro integrantes de una red que pagaba a madres, especialmente venezolanas en estado de vulnerabilidad, por sus recién nacidos y utilizaba documentos falsos para trasladarlos hacia Ecuador.

La Fiscalía de Colombia informó que uno de los casos más graves involucra a un bebé que salió de Colombia cuando apenas tenía dos semanas de nacido, después de ser registrado como hijo de dos personas que no eran sus padres biológicos.

Casi siete años después, se desconoce dónde se encuentra el menor, y su búsqueda ha sido ordenada por la justicia colombiana.

Según las pruebas recopiladas por la Fiscalía, la red entregó dinero a cambio de dos bebés entre febrero de 2020 y abril de 2021. Para ello, captaban a mujeres gestantes y madres de recién nacidos, principalmente venezolanas, que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad.

Los principales integrantes quedaron identificados como Hernando Gómez, encargado de localizar a las mujeres, y Valeria Alejandra Pérez, quien aportaba el dinero y coordinaba la salida de los menores de Colombia.

Estas dos personas se hacían pasar por padres de los recién nacidos para poder sacarlos del país.

En un caso ocurrido en febrero de 2020, Fredy Alberto Ramírez, entonces registrador municipal de Silos, en el departamento de Norte de Santander (noreste), expidió un registro civil falso que los presentaba como padres de un niño nacido en el Hospital Erasmo Meoz, en la capital del departamento, Cúcuta.

Con ese documento consiguieron tramitar un pasaporte que permitió sacar al bebé del país el 10 de marzo de ese año, cuando tenía apenas dos semanas de vida.

El segundo caso se produjo en 2021, cuando una mujer dio a luz, el 29 de marzo, y fue alojada durante cerca de un mes en una residencia de la red, donde finalmente entregó a su hijo a cambio de dinero.

Por estos hechos, un juez condenó a Pérez a 50 años de prisión por tráfico de niñas, niños y adolescentes y concierto para delinquir agravado; mientras que a Gómez se le dictaron a 48 años y dos meses por tráfico de menores.

Asimismo, una de las madres involucradas, cuya identidad no fue divulgada, quedo condenada a 40 años, y al exregistrador municipal, a 30 años, ambos por tráfico de niñas, niños y adolescentes agravado.

La sentencia ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a Interpol Colombia y a la Cancillería adelantar las gestiones necesarias para localizar al bebé que salió del país en 2020, establecer en qué condiciones se encuentra y garantizar el restablecimiento de sus derechos.

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