Tragedia en Sambil La Candelaria: hombre muere tras caer al vacío este 8 de septiembre

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Un hombre adulto murió este martes 8 de septiembre tras caer desde una altura aproximada de seis metros dentro del Centro Comercial Sambil La Candelaria, en el municipio Libertador de Caracas.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas acudieron al lugar y realizaron una evaluación al hombre después de la caída. Durante la valoración, los efectivos constataron que presentaba múltiples lesiones traumáticas, así lo informó el Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas en Instagram.

Los funcionarios realizaron una revisión integral y confirmaron la ausencia de signos vitales. Tras esta verificación, el caso quedó bajo responsabilidad de las autoridades correspondientes y el cuerpo será trasladado a la Morgue de Bello Monte.

Hasta ahora, no se han informado detalles sobre las circunstancias que provocaron la caída. Tampoco se ha divulgado oficialmente la identidad del fallecido.

Luego de la intervención de los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas, el procedimiento pasó a las autoridades competentes. .

En desarrollo…

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