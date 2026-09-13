Trágico accidente cobró la vida de un reconocido médico gineco-obstetra en las últimas horas: detalles

Un médico gineco-obstetra identificado como Darwin García falleció durante la noche de este sábado tras sufrir un accidente de tránsito en el municipio Brión del estado Miranda.

El profesional de la salud, quien ejercía sus labores en el Hospital General de Higuerote, murió en el lugar del hecho debido a la gravedad de las lesiones causadas por la colisión, según reportó la cuenta Edixon Manuel TV.

Comisiones de los cuerpos de seguridad y efectivos de tránsito terrestre se trasladaron a la escena para efectuar el levantamiento del siniestro e iniciar las averiguaciones correspondientes.

Los organismos policiales mantienen abiertas las investigaciones con el objetivo de precisar las causas del suceso y determinar las condiciones viales o mecánicas en las que se produjo el impacto.

El fallecimiento del especialista generó consternación entre el personal médico, trabajadores del centro de salud y la comunidad local.

Los restos del profesional son velados en el sector 19 de Abril de San José de Barlovento, donde familiares, colegas y allegados se reúnen para rendirle honras fúnebres.

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