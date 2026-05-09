Transmitían los abusos mediante streaming: así desmantelaron la red de explotación entre Colombia y EEUU

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Las autoridades de Colombia y Estados Unidos desmantelaron una red de explotación sexual infantil.

Se confirmó que la organización utilizaba plataformas de streaming y canales cifrados para transmitir abusos en tiempo real a consumidores extranjeros.

La investigación fue una labor de filigrana técnica que involucró a la Policía de Colombia, la Fiscalía y agencias federales estadounidenses como Homeland Security Investigations (HSI) y la Unidad TCIU.

De acuerdo a medios internacionales, lograron la captura de 8 personas, 7 en Medellín y 1 en Cartagena.

Además de ello, 3 detenidos en EEUU, en ciudades como Boston, Columbus, Tucson, Fort Lauderdale y Miami.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló que entre los capturados se encuentran madres, tías y primas de las víctimas, quienes facilitaban los abusos a cambio de dinero.

Modus Operandi y Cifras Escandalosas

La red no solo vendía contenido pregrabado, sino que su "producto estrella" eran las transmisiones en vivo solicitadas por clientes internacionales.

Las victimas, eran todas menores de edad, con edades comprendidas entre los 10 meses y los 13 años., el caso que más ha causa indignación en lasd autoridades, es el del bebé de 10 meses.

Según los reportes, se detectaron movimientos financieros donde los consumidores pagaban hasta $63,000 USD (unos 227 millones de pesos colombianos) por el acceso a estos actos degradantes.

Utilizaban mensajería cifrada y plataformas digitales de difícil rastreo para evitar ser detectados por la inteligencia tecnológica.

Medidas Judiciales

Tras los allanamientos simultáneos, los implicados fueron presentados ante la justicia:

Un juez ya ordenó la detención en centro carcelario para varios de los implicados.

Enfrentan delitos de acceso carnal violento, trata de personas, comercialización de material de abuso sexual infantil y asociación para delinquir.

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