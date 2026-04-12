Tres venezolanos detenidos durante operativo policial: hallan armas y drogas en su vivienda

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Tres hombres venezolanos resultaron detenidos tras un operativo policial realizado en una vivienda, en la cual se encontraron drogas y armas de fuego.

Oficiales de la policía chilena (Carabineros) capturaron a los sospechosos en la calle Salvador Gutiérrez, en la comuna de Quinta Normal.

De acuerdo con el reporte de BioBioChile, las autoridades recibieron una alerta por medio de una llamada, sobre que una supuesta banda criminal vivía en el sector.

Hallan armas y drogas en la vivienda de los venezolanos

Cuando llegaron hasta el lugar, los funcionarios se percataron de que el inmueble se encontraba subarrendado y pudieron ingresar al domicilio por una autorización voluntaria de uno de los ocupantes.

En el interior de la vivienda se localizaron dos armas de fuego y droga, las cuales fueron incautadas por los agentes.

Los detenidos son todos mayores de edad y con situación migratoria irregular, detallaron las autoridades.

Se pudo conocer que uno de los implicados tiene dos órdenes vigentes. La última de ellas fue emitida el pasado 6 de abril por el ilícito de tráfico de estupefacientes.

Investigan vínculos con banda criminal internacional

Asimismo, se conoció que las sustancias confiscadas son 600 gramos de cafeína en polvo y 200 gramos de marihuana.

El mayor Daniel Barrera, comisario de la 22° Comisaría de Quinta Normal, señaló que en un llamado “se indicaba que en un determinado domicilio de acá de la comuna habitarían personas que estaban ligadas a una banda criminal internacional”.

“En esta diligencia se logró la detención de tres individuos de nacionalidad extranjera con la situación migratoria irregular, donde uno de ellos, plenamente identificado, mantenía dos órdenes de aprehensión vigentes”, precisó.

El mayor afirmó que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para determinar las siguientes diligencias y establecer si los detenidos están relacionados con otros delitos de la comuna.

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