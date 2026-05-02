Un hombre mata a su compadre y lo entierra en el patio: este es el insólito motivo

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Autoridades lograron detener a un hombre por matar a su compadre y enterrarlo en el patio de su casa, en el estado Aragua.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, difundió detalles del caso y los motivos para el homicidio a través de sus canales oficiales.

Homicidio entre compadres

De acuerdo con la información proporcionada por Rico, se trata de Carlos Javier Sarmiento Berrio de 45 años, quien fue hallado sin vida en el sector San Mateo, de la parroquia San Mateo, municipio Bolívar, del estado Aragua.

Sarmiento era el compadre de Kervin Daniel Ramírez Benítez de 30 años, autor intelectual del homicidio. Ramírez se enteró de que el fallecido mantenía una relación extramarital con su esposa y decidió orquestar el asesinato de su compadre.

Asimismo, señala Rico que Ramírez llamó a otro amigo, identificado como Jesús Enrique Fuentes Rodríguez, para cometer el crimen contra Sarmiento.

Autor intelectual

En este sentido, explica el director del Cicpc que bajo engaños llevaron a la víctima hasta la casa de Fuentes cuando salió del trabajo.

En el lugar, Fuentes accionó un arma de fuego contra Sarmiento varias veces, sin embargo, al ver que continuaba con vida, optaron por estrangularlo y finalmente lo enterraron en el patio de la vivienda, para huir del lugar.

Tras las averiguaciones, ubicaron a Fuentes como el autor material del homicidio en la zona donde hallaron el cuerpo sin vida de Sarmiento. Cuando notó la presencia policial, desenfundó su arma de fuego y luego de un intercambio de disparos resultó herido.

Posteriormente lo trasladaron hasta un centro médico, sin embargo, falleció en el lugar. Mientras que las autoridades policiales lograron la detención de Kervin Ramírez como el autor intelectual del crimen.

Finalmente, Rico asegura que el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

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