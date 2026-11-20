Moisés Alejandro Martínez Gutiérrez, un ciudadano venezolano de 29 años señalado por autoridades estadounidenses como presunto integrante de una banda transnacional venezolana, se declaró culpable ante la justicia federal por una conspiración para robar dinero de cajeros automáticos en varios estados de Nueva Inglaterra.

El acusado admitió dos cargos de conspiración para cometer robo bancario y daños a una computadora protegida.

El juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, William G. Young, programó la lectura de sentencia para el 11 de febrero de 2027, luego de la acusación presentada en febrero de 2026, según lo revela una NDP del Departamento de Justicia.

Así operaban en los cajeros automáticos

De acuerdo con los reportes de las fuerzas del orden federales, la maniobra consiste en instalar software malicioso mediante teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en la programación de los cajeros automáticos para obligarlos a dispensar todo el efectivo, una modalidad conocida como "jackpotting".

A Martínez Gutiérrez se le atribuyeron robos consumados e intentos en Massachusetts, Maine, Nuevo Hampshire, Connecticut y Rhode Island entre finales de diciembre de 2025 y febrero de 2026, tras su arresto en Augusta, Maine.

Según las investigaciones, en este tipo de operaciones se ha instruido dividir las ganancias en un 50 % para la cúpula en Venezuela y un 50 % para quienes actúan en el terreno.

Penas previstas y deportación

El cargo por conspiración para cometer fraude bancario conlleva hasta cinco años de prisión, hasta tres años de libertad condicional supervisada y multa de hasta 250.000 dólares, mientras que el cargo de daños a un ordenador protegido prevé hasta 10 años de cárcel, hasta tres años de libertad condicional supervisada y multa de hasta 250.000 dólares.

Tras cumplir la pena que fije el tribunal federal, el acusado quedará sujeto a un proceso de deportación.

El caso forma parte de operativos interinstitucionales encabezados por la fiscalía federal y el FBI para combatir redes criminales transnacionales.

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