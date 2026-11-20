Un hombre de 26 años de edad resultó detenido y está acusado por su presunta responsabilidad en el asesinato de su madre, una mujer de 52 años de edad.

El incidente se registró este jueves, en una casa de Nueva Jersey. La policía y los investigadores pasaron varias horas en la casa, en Coldevin Road, condado de Clark, mientras recogían pruebas de lo que las autoridades describieron como la escena de un homicidio.

Alertó a los vecinos sobre un supuesto incidente con su madre

Según la Fiscalía del Condado de Union, los servicios de emergencia recibieron una alerta, poco después del mediodía, por una supuesta emergencia médica.

Una vez que llegaron a la vivienda, las autoridades informaron que Ingrid Toth, de 52 años de edad, fue encontrada inconsciente. Posteriormente, fue declarada como fallecida en el sitio.

Su hijo, Marcus Toth, fue arrestado y posteriormente acusado de asesinato en primer grado, en el Departamento de Policía de Clark. También enfrenta dos cargos por posesión de armas, aunque las autoridades no revelaron qué tipo de arma se utilizó en el crimen.

Posteriormente, medios como CBS New York indicaron que habría apuñalado a la mujer.

Los vecinos afirmaron que Marcus Toth informó a un vecino que algo le había sucedido a su madre y que planeaba avisar a la policía.

Analizan pruebas halladas en la vivienda

Los vecinos describieron que la familia del presunto homicida estaba conformada por una madre, un padre y un hijo adulto, quienes habitaban en esa calle desde hacía más de una década. Detallaron que, en general, eran bastante reservados.

Asimismo, los residentes de la zona aseguraron desconocer cualquier antecedente de arrestos o problemas de salud mental relacionados con el sospechoso y no pudieron identificar ninguna razón aparente para un incidente tan violento.

Los investigadores de la Fiscalía del Condado de Union y de la unidad de investigación de la escena del crimen de la Oficina del Sheriff del Condado de Union procesan las pruebas halladas en la vivienda.

La investigación permanece activa.

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