Dos presuntos delincuentes murieron durante distintos enfrentamientos contra los organismos de seguridad, en situaciones vinculadas con intervenciones legales.

Los incidentes se registraron en horas de la noche de este miércoles, 18 de noviembre, en el sector San Vicente, parroquia Los Tacariguas de Maracay, en el estado Aragua.

En el primer caso, se conoció que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaban trabajos de campo en diversos sectores de la parroquia Los Tacarigua.

Murió tras enfrentamiento contra el Cicpc

Cuando lo oficiales circulaban por la zona conocida como Convertidora Royal, fueron atacados a tiros por un hombre armado.

Como medida para repeler la agresión, los funcionarios abrieron fuego contra el tirador, por lo que se originó un intercambio de disparos.

El enfrentamiento terminó cuando el agresor resultó herido de bala. Las autoridades lo identificaron como Kevin Jackson Cedeño Sarramera, de 23 años de edad.

Tras el enfrentamiento, los oficiales brindaron los primeros auxilios al hombre lesionado; sin embargo, este falleció pocos minutos más tarde.

El cuerpo de Cedeño fue trasladado hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Caña de Azúcar, para los respectivos estudios de ley.

Buscan identificar a delincuente que se enfrentó a la Policía de Aragua

Por otro lado, en una segunda intervención por parte de las autoridades policiales, murió un presunto delincuente, aún por identificar, en la calle Juana Medina, del sector Primero de Mayo de San Vicente.

Versiones extraoficiales del incidente señalaron que los agentes del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Aragua avistaron a una persona, quien mostraba una actitud sospechosa.

Cuando le dieron la voz de alto, el hombre desenfundó un arma de fuego y la accionó varias veces contra las unidades policiales.

De manera inmedianta, los funcionarios del SIP, respondieron al fuego para repeler el ataque. El tirador resultó herido en medio del enfrentamiento y murió poco después, como consecuencia de la lesión que sufrió.

Se espera que las autoridades identifiquen al fallecido en las próximas horas.

Los patólogos forenses de la morgue de Caña de Azúcar determinaran las causas precisas del deceso.

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