Un hombre de 27 años de edad resultó detenido como presunto responsable por el asesinato de un ciudadano venezolano, cuyo cuerpo fue encontrado con heridas cortopunzantes en la vía pública.

Autoridades de la policía chilena (Carabineros) informaron sobre la captura del principal sospechoso por la muerte del inmigrante venezolano, de 37 años, sin revelar las identidades de los involucrados.

Hallan cadáver del venezolano en vía pública

El hecho ocurrió en el sector alto de Quintero, región de Valparaíso, en horas de la mañana de este jueves. En el sitio, personal de la Subcomisaría de Carabineros de Quintero localizó el cuerpo, tras recibir información sobre una persona que aparentemente se encontraba tendido en el suelo.

Un vez que llegaron, los oficiales confirmaron la muerte del hombre, quien presentaba diversas lesiones atribuibles a un arma cortopunzante, reseñó el medio Soy Chile.

A partir de las primeras investigaciones y los antecedentes entregados por testigos, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) logró identificar al presunto responsable y detenerlo en las inmediaciones del terminal de buses de Quintero.

Capturan al presunto homicida

El capitán Miguel Cuevas, jefe de la Subcomisaría de Quintero, confirmó que el detenido es un hombre venezolano de 27 años.

Los antecedentes quedaron a disposición del Ministerio Público, que instruyó que el imputado fuera presentado ante el tribunal para su respectivo control de detención durante esta jornada.

En tanto, las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias del homicidio quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

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