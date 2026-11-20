Un horrendo crimen se reportó en horas de la tarde de este jueves, 19 de noviembre, en una casa de Plant City, en Florida (EEUU), donde se localizaron los cuerpos sin vida de cinco integrantes de una familia.

Las autoridades acudieron hasta la vivienda tras recibir un reporte sobre disparos. Cuando llegaron, realizaron el dantesco descubrimiento. Las víctimas son dos adultos y tres niños, cuyos cuerpos presentaron heridas de bala.

Hallan sin vida a cinco integrantes de una familia

De acuerdo con el reporte del sheriff del condado de Hillsborough, Chad Chronister, agentes de su oficina acudieron hasta la residencia, cerca de las 3:40 de la tarde de este jueves, tras recibir el reporte sobre un posible tiroteo.

“El operador escuchó un alboroto y lo que sonaba como disparos”, se dijo en un comunicado emitido por la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough (HCSO), citado por Univisión.

Dentro de la casa encontraron a cinco personas: un hombre adulto, una mujer adulta y tres niños; todos habían muerto por heridas de bala, en un caso que se investiga como asesinato-suicidio.

Padre disparó contra su esposa e hijos

"No hay palabras que puedan capturar la profundidad de esta tragedia. Se ha perdido una familia, y nuestros corazones están con sus seres queridos, amigos y todos en nuestra comunidad que los conocían", dijo el sheriff Chad Chronister.

La investigación preliminar indicó que el padre de familia disparó con la intención de matar a su esposa y sus tres hijos, de cinco, tres y un año de edad. Tras asesinarlos, el hombre se suicidó de un disparo.

Operadores del 911 escucharon parte de lo sucedido; de acuerdo con el reporte, se le escuchó al hombre decir “lo siento amigo”, mientras un niño suplicaba por su vida. “Papá, por favor no me dispares. Papá, por favor no me mates", imploraba el infante, según Tampa Bay 28.

Uno de los hijos de la pareja fue encontrado inconsciente afuera de la casa.

Hasta el momento no se han revelado las identidades de las víctimas, tampoco se ha dado a conocer algún posible móvil de los crímenes.

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