Una mujer, quien sería exagente policial, se atrincheró con sus cuatro hijos dentro de un apartamento, tras presuntamente disparar con un rifle contra un funcionario policial.

El incidente se registró durante un operativo de las autoridades, este jueves por la tarde, al noroeste de San Antonio, en Texas.

Amenazó a las autoridades con un rifle

Según las autoridades, agentes del Condado Bexar acudieron hasta un complejo de apartamentos para ejecutar una orden de desalojo de la propiedad.

Durante el procedimiento, la mujer se encerró en el apartamento con sus cuatro hijos, de 10, 5, 4 y un año de edad.

Posteriormente, la sospechosa salió de la vivienda con el menor de los niños en sus brazos, y amenazó con disparar contra los agentes antes de regresar al interior.

Funcionarios trataron de negociar con ella y contaron con la ayuda de los padres de la mujer, pero ella se negó a entregarse, reseñó Telemundo.

Disparó contra un oficial

Se conoció que, durante las negociaciones, la mujer vio a un agente cerca de la puerta trasera, por lo que lo amenazó y disparó una vez en su dirección. La bala rebotó e impactó en una pared. Ningún agente resultó herido.

Debido a la presencia de los cuatro menores dentro de la vivienda, los agentes ingresaron al apartamento y encontraron a la mujer cerca de la cocina con un rifle descrito por las autoridades como un arma estilo AR-15.

Según el agente, la mujer se negó a obedecer las órdenes de entregarse, por lo que los agentes utilizaron una pistola Taser para someterla y asegurar el arma.

Los cuatro infantes resultaron ilesos y quedaron bajo el cuidado de su padre. Los Servicios de Protección Infantil fueron notificados.

Los investigadores informaron que la sospechosa es una exagente del condado Bexar que trabajó en la cárcel.

La mujer podría enfrentar cargos de poner en peligro a menores y agresión agravada con un arma mortal contra un servidor público.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube