Zulia: Cpbez detiene a sujeto de 19 años tras atacar a su progenitora

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En el sector Brisas de Mara, la intervención oportuna del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) permitió la captura de Jolman Enrique Márquez González, de 19 años.

Por su parte, el joven fue denunciado por su propia madre tras haber sido víctima de agresiones físicas y amenazas de muerte por parte de su hijo.



Además, durante el procedimiento realizado en la parroquia Ricaurte, los oficiales procedieron a realizar una inspección corporal al sospechoso, encontrando entre sus pertenencias 21 envoltorios de una sustancia polvorienta, presuntamente cocaína, según informó La Otra Versión.

Finalmente, Márquez González fue trasladado a la Estación Policial 15.2 y su caso quedó bajo la jurisdicción de la Fiscalía 18 del Ministerio Público.

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