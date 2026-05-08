Ausentes para el clásico Barcelona - Real Madrid: los blaugranas podrían salir campeones

Suscríbete a nuestros canales

El partido entre Real Madrid C. F. y el F. C. Barcelona del próximo domingo 10 de mayo podrá decidir el título de Liga.

Los catalanes tienen una ventaja de 11 puntos por lo que de ganar el partido o empatarlo se coronarán como campeones.

A los madrileños solo les sirve ganar para meter presión sobre los blaugranas las tres jornadas que restarían después del clásico.

La gran ausencia de los barcelonistas el jugador español, Lamine Yamal, quien se lesionó el pasado 22 de abril y su participación en la primera fecha del Mundial es duda.

El futbolista turco del conjunto blanco, Arda Güler, sufrió la misma lesión que el 10 blaugrana y fue apartado del club para tratar de llegar a la Copa del Mundo.

Aunque la duda persiste para los merengues debido a que desconocen a día de hoy la participación de Kylian Mbappé el máximo goleador de la Liga en la actual temporada.

El francés es duda ya que tiene una lesión muscular en el tendón de la corva.

Por su parte, el Barcelona tendría otro lesionado que es el danés, Andreas Christensen, quien está en los últimos procesos de recuperación tras sufrir una rotura parcial del ligamento cruzado.

A las bajas estelares del Real Madrid se suma la de Federico Valverde puesto que se vio afectado por un traumatismo craneal producto de su altercado con Aurélien Tchouameni.

Para los de la capital española también se le juntan una cantidad de jugadores que estarán lesionados de larga duración.

Como lo son Rodrygo Goes con una rotura de ligamento cruzado y menisco, Éder Militão con una rotura del bíceps femoral, y Ferland Mendy con un desgarro muscular por el que no estará disponible hasta octubre.

El español Dani Carvajal también está en la lista de lesionados para el Madrid, pero no se sabe su tiempo de recuperación, luego de fisurarse el pie.

Lo positivo es que tanto merengues y como blaugranas podrán disponer de dos de sus capitanes en vista de que Thibaut Courtois y Raphinha se han recuperado.

El partido decisivo por el título del campeonato español se disputará en el Camp Nou.

Visite nuestra sección de: Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube