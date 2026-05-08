Real Madrid anuncia sanción económica a Tchouaméni y Valverde: estos son los montos

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid C. F. informó en un comunicado oficial la conclusión del procedimiento interno los jugadores Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde por la discusión que tuvieron el día de ayer en los vestuarios del equipo.

A los futbolistas se les sancionará con 500.000 euros a cada uno.

El club detalló que tanto Tchouaméni como Valverde comparecieron hoy ante el instructor del expediente que les abrieron ayer.

Los jugadores expusieron su arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.

De igual forma, se disculparon con el club, el cuerpo técnico, la afición y el resto de sus compañeros.

A su vez, se pusieron a disposición del equipo blanco para aceptar cualquier sanción que el club estipulara.

El Madrid decidió poner fin a este episodio entre los jugadores con la multa económica.

Visite nuestra sección de: Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube