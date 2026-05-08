Fútbol

Real Madrid anuncia sanción económica a Tchouaméni y Valverde: estos son los montos

Ambos futbolistas se disculparon con el club

Por Juan Marcos Sánchez
Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 11:50 am
Real Madrid anuncia sanción económica a Tchouaméni y Valverde: estos son los montos
FOTO CORTESÍA

El Real Madrid C. F. informó en un comunicado oficial la conclusión del procedimiento interno los jugadores Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde por la discusión que tuvieron el día de ayer en los vestuarios del equipo.

A los futbolistas se les sancionará con  500.000 euros a cada uno.

El club detalló que tanto Tchouaméni como Valverde comparecieron hoy ante el instructor del expediente que les abrieron ayer. 

Los jugadores expusieron su arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.

De igual forma, se disculparon con el club, el cuerpo técnico, la afición y el resto de sus compañeros.

A su vez, se pusieron a disposición del equipo blanco para aceptar cualquier sanción que el club estipulara.

El Madrid decidió poner fin a este episodio entre los jugadores con la multa económica. 

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