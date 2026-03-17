¿Quiénes son los actores mejores pagados? Forbes revela los nombres que más facturan en Hollywood

Suscríbete a nuestros canales

El pánico generalizado en Hollywood ante la consolidación del streaming, el auge de la IA y la caída de la venta de entradas de cine tiene ahora una nueva preocupación: la supuesta muerte del estrellato cinematográfico. Sin embargo, los estudios siguen pagando cifras millonarias a actores que creen que pueden atraer la atención hacia un proyecto, y la lista Forbes de los mejor pagados de 2026 lo confirma con un nuevo rey en la cima.

Adam Sandler, el rey indiscutible de Netflix

Con 48 millones de dólares en ganancias estimadas después de pagar comisiones a agentes y representantes, Adam Sandler se corona como el actor mejor pagado del año. El comediante de 59 años fue una de las primeras grandes estrellas en abandonar las salas de cine en 2014, encontrando un hogar cómodo en Netflix, donde es indiscutiblemente la mayor atracción de la plataforma.

Sandler recibe enormes garantías anuales independientemente del éxito comercial de sus proyectos. En 2025 produjo y protagonizó la esperada “Happy Gilmore 2”, y obtuvo un segundo sueldo por coprotagonizar “Jay Kelly” de Netflix, recibiendo una nominación a Mejor Actor de Reparto en los Globos de Oro. Recientemente se le vio sentado junto al CEO de Netflix, Ted Sarandos, en el Super Bowl, una imagen que resume su estatus dentro de la compañía.

El Top 10: estrellas consagradas y un fenómeno adolescente

Adam Sandler – 48 millones de dólares. Tom Cruise – 46 millones de dólares. Mark Wahlberg – 44 millones de dólares. Scarlett Johansson – 43 millones de dólares. Brad Pitt – 41 millones de dólares. Denzel Washington – 38 millones de dólares. Jack Black – 28 millones de dólares. Jason Momoa – 28 millones de dólares. Daniel Craig – 27 millones de dólares. Millie Bobby Brown – 26 millones de dólares.

Las claves de una lista en transformación

El dato más llamativo lo protagoniza Millie Bobby Brown, de tan solo 22 años, quien se convierte en la actriz más joven en la historia del ranking Forbes. La estrella de “Stranger Things” es el primer producto puro del streaming en alcanzar la élite de los mejor pagados, habiendo construido su carrera casi por completo en Netflix, donde obtuvo lucrativos honorarios por la serie y por la película “The Electric State”.

A pesar de las impresionantes cifras individuales, las ganancias combinadas de los 20 actores mejor pagados de Hollywood sumaron 590 millones de dólares, lo que representa una disminución del 20% con respecto a los 730 millones del año pasado, cuando Dwayne Johnson lideró la lista con 88 millones.

El ranking también refleja el poder creciente de las plataformas de streaming. Además del contrato vitalicio de Sandler con Netflix, actores como Wahlberg encontraron en Amazon y Apple una serie de proyectos de acción, mientras que Scarlett Johansson demostró su poder de convocatoria al ser elegida por Universal para relanzar la franquicia “Jurassic World” con un jugoso contrato que incluía participación en ganancias.

Los que vienen: el futuro del estrellato

Los favoritos a Mejor Actor en los recientes Premios Oscar, Timothée Chalamet y Michael B. Jordan, no figuraron en la lista de 2025 por “Marty Supreme” y “Sinners”, pero recibirán unos salarios estimados de 20 millones de dólares por sus próximos proyectos. Casi con toda seguridad se les unirá el año que viene Zendaya, que tiene cuatro películas y la serie de HBO “Euphoria” programadas para estrenarse en 2026.

En definitiva, si bien las negociaciones entre los representantes de los talentos y los estudios se han vuelto más tensas y prolongadas, ambas partes coinciden en que el talento de primer nivel sigue siendo indispensable, al menos como un elemento más en un paquete cinematográfico o televisivo exitoso.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube