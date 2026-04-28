A 30 minutos del aterrizaje: emergencia en vuelo de Delta Air Lines moviliza asistencia médica

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Un vuelo de la aerolínea Delta Air Lines que cubría la ruta entre Atlanta y Portland, en Estados Unidos, se convirtió en escenario de un parto inesperado cuando una pasajera entró en trabajo de parto a pocos minutos de aterrizar.

La mujer dio a luz a su hija cuando el avión se encontraba a aproximadamente media hora de llegar a su destino final. El hecho ocurrió el pasado viernes y generó una situación de emergencia controlada a bordo.

La situación sorprendió tanto a la tripulación como a los pasajeros, quienes colaboraron para atender la emergencia mientras la aeronave continuaba su aproximación a Portland.

La atención fue posible gracias a la presencia de personal con conocimientos médicos que viajaba como pasajero en el mismo vuelo. Un médico y dos enfermeros intervinieron de inmediato para asistir a la madre durante el parto, lo que permitió que el nacimiento se desarrollara sin mayores complicaciones.

Reacción de la aerolínea Delta

Delta Air Lines confirmó el incidente el lunes y destacó la actuación del equipo humano a bordo. La compañía agradeció tanto a la tripulación como a los pasajeros que ofrecieron ayuda médica en un momento crítico durante el vuelo.

La aerolínea señaló que la rápida respuesta fue clave para garantizar la seguridad de la madre y la recién nacida, quienes fueron atendidas adecuadamente antes del aterrizaje.

“Agradecemos a la tripulación y a los voluntarios médicos a bordo por haber intervenido para brindar atención a una cliente antes del aterrizaje en Portland”

El incidente refuerza la importancia de la preparación del personal de vuelo y la colaboración de pasajeros con formación médica en situaciones imprevistas durante trayectos aéreos de larga distancia.

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