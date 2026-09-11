Alarma sanitaria en Chicago: ¿Quiénes deben aislarse tras visitar Union Station?

El Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) ha lanzado una alerta preventiva después de confirmar que un pasajero con sarampión estuvo en Union Station, una de las estaciones de tren y transporte público más transitadas de la ciudad.

Las autoridades de salud están instando a los viajeros y a quienes frecuentan el lugar a estar atentos a cualquier síntoma en los próximos días para evitar la propagación del virus.

Detalles sobre la posible exposición al sarampión en Union Station de Chicago

De acuerdo con la información oficial del CDPH, que ha sido compartida por medios locales como Telemundo Chicago, el viajero infectado, que llegó de otro estado, estuvo en las instalaciones situadas en el 255 South Canal Street.

El periodo de riesgo señalado por las autoridades abarca desde las 8:00 p.m. del jueves 27 de agosto hasta el viernes 28 de agosto.

Aunque el riesgo general para la población de la ciudad sigue siendo bajo, los funcionarios piden que se preste especial atención a quienes estuvieron en la estación durante esos días.

Síntomas clave y periodo de incubación del sarampión

El sarampión es un virus muy contagioso que se propaga a través del aire cuando alguien tose o estornuda. Según el CDPH, si has estado expuesto, podrías tardar entre 7 y 21 días en mostrar síntomas de la enfermedad.

Las autoridades sugieren estar atentos a los siguientes signos de alerta:

Fiebre alta

Tos persistente y secreción nasal

Ojos rojos y llorosos (conjuntivitis)

Erupción cutánea (sarpullido de manchas rojas)

¿Qué hacer si presentas síntomas?

Las autoridades de salud de la ciudad recomiendan que cualquier persona que sospeche haber contraído el virus se quede en casa y evite ir directamente a las salas de emergencias o clínicas sin avisar primero.

Antes de dirigirte a un centro médico, es importante que llames a tu proveedor de salud. Así, el personal médico podrá organizar tu llegada de manera segura y aislada, protegiendo a otros pacientes y evitando la propagación del virus en las salas de espera.

Además, el Departamento de Salud Pública de Chicago recuerda que la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) sigue siendo la forma más efectiva de protección y está disponible sin costo alguno para todos los residentes en las clínicas de inmunización de la ciudad.

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