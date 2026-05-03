¿Año Nuevo en pleno verano? Descubre el evento que prepara Nueva York para el 250 aniversario

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La ciudad de Nueva York se alista para una celebración sin igual. Por primera vez en su historia, la famosa bola de Times Square —la esfera que tradicionalmente marca la llegada del Año Nuevo— descenderá en pleno verano para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos el próximo 4 de julio de 2026.

Este evento, anunciado oficialmente por la organización America250 en colaboración con One Times Square y la Times Square Alliance, convertirá el corazón de Manhattan en el centro de un festival nacional llamado "America’s Block Party".

Un "Ball Drop" múltiple y global en Nueva York

A diferencia del evento de diciembre, esta gala de julio presentará una dinámica completamente nueva.

Según fuentes oficiales de America250, la bola de Times Square no caerá solo una vez, sino que realizará ocho descensos consecutivos.

Cada caída marcará la medianoche en diferentes zonas horarias del país y sus territorios, comenzando en Guam y terminando en Samoa Americana. Este despliegue busca unir a la nación en una transmisión continua de casi 24 horas.

El descenso principal, programado para las 11:59 p.m. (hora del Este), será el clímax de una noche que incluirá música en vivo, fuegos artificiales y una lluvia de confeti diseñada especialmente para este "Semiquincentenario".

La seguridad y el acceso al evento son temas importantes para Nueva York

Aunque Times Square es conocido por sus grandes multitudes, los organizadores han dejado claro, a través de comunicados en FOX 5 New York y en sus sitios oficiales, que el acceso físico a la zona de la torre de One Times Square durante el descenso será limitado y requerirá boletos anticipados.

Sin embargo, el evento se transmitirá a nivel mundial bajo el nombre "Giving 4th Broadcast Benefit Show", una iniciativa que busca promover la filantropía en el país durante este aniversario.

Más allá de Times Square en Nueva York

La organización Sail4th 250 ha confirmado que el puerto de la ciudad acogerá la mayor flota de buques escuela y barcos de vela del mundo, superando incluso los registros del bicentenario de 1976.

En el desfile naval, más de 30 barcos de diferentes naciones navegarán bajo el puente Verrazzano. Habrá un espectáculo aéreo con los Blue Angels de la Marina de Estados Unidos realizando exhibiciones sobre el río Hudson.

Y no podemos olvidar los fuegos artificiales de Macy’s, que se integrarán con la flota anclada, creando un hermoso espectáculo de luces sobre el East River.

Con todos estos preparativos, Nueva York reafirma su papel como el escenario principal para honrar los 250 años de historia estadounidense, fusionando sus tradiciones más queridas con un espectáculo sin precedentes para esta temporada estival.

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