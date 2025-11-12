¡Aterradora realidad en EEUU! Esta es la pavorosa cifra de menores que poseen armas de fuego: Florida reporta un caso espeluznante

Suscríbete a nuestros canales

El aumento de los homicidios cometidos por menores en Estados Unidos enciende las alarmas entre expertos y autoridades.

Según un informe del Council on Criminal Justice (CCJ) publicado en septiembre pasado, los asesinatos perpetrados por adolescentes crecieron 65 % entre 2016 y 2022, alcanzando 521 casos en ese período.

La tendencia, según el análisis, refleja un incremento sostenido de la violencia juvenil y la facilidad de acceso a armas de fuego en el país.

En la misma línea, The Sentencing Project reveló que más de un millón de niños y adolescentes entre 12 y 17 años —alrededor del 5 % del total en EE.UU.— poseen un arma de fuego.

Estas cifras exponen una crisis silenciosa que se ha intensificado tras la pandemia, con impactos visibles en comunidades urbanas y suburbanas por igual.

El caso que estremeció a Florida

Uno de los episodios más recientes que refleja esta preocupante realidad ocurrió en Middleburg, al suroeste de Jacksonville, Florida, donde un joven de 14 años, identificado como Trevor Lee, mató a sus padres, David Lee (44) y Brandi Smith (45), dentro de su vivienda ubicada en la calle Silver Point.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado de Clay, el adolescente llamó al 911 para confesar el crimen y esperar su arresto en el estacionamiento de una iglesia cercana.

Los agentes hallaron los cuerpos de sus padres con heridas de bala, mientras que las autoridades calificaron el hecho como un “incidente aislado y doméstico”, descartando una amenaza para la comunidad.

Expertos analizan el caso

El caso, que aún se encuentra bajo investigación, ha reavivado el debate sobre el acceso de menores a armas de fuego y la falta de programas de prevención de la violencia juvenil.

Expertos señalan que las cifras de homicidios cometidos por adolescentes son un reflejo del creciente deterioro del entorno familiar, el aislamiento social y la exposición a la violencia en redes y videojuegos.

