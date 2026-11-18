La Autoridad de Peajes del Área de la Bahía (BATA) aplicará un plan de cinco aumentos anuales consecutivos en siete puentes estatales de California para financiar el mantenimiento de estructuras que alcanzan hasta 90 años de antigüedad.

La medida abarca los cruces San Francisco-Oakland Bay, Antioch, Benicia-Martínez, Carquinez, Dumbarton, Richmond-San Rafael y San Mateo-Hayward —dejando fuera al icónico Golden Gate Bridge— y establece tarifas diferenciadas según el método de pago: los usuarios con etiqueta electrónica FasTrak pagarán 9 dólares por vehículo de dos ejes, quienes posean cuenta con placa registrada abonarán 9,25 dólares y los conductores que reciban la factura por correo desembolsarán 10 dólares, según reportó Fox News Digital.

Escalada tarifaria hasta 2030 y el impacto en el bolsillo diario

Aunque el organismo aprobó la reforma en 2024 mediante alzas graduales en lugar de un incremento único de 2,50 dólares, BATA postergó la entrada en vigor del esquema escalonado hasta 2027 para facilitar el registro de automovilistas en el sistema FasTrak.

A partir de entonces, el costo seguirá subiendo hasta situarse en 10,50 dólares para usuarios electrónicos y 11,50 dólares por factura postal en 2030.

Para quienes viajan a diario por motivos laborales, el ajuste representa un gasto mínimo de 45 dólares semanales únicamente en cruces con FasTrak.

En plataformas como Reddit, varios residentes calificaron el cobro como excesivo frente a la carga tributaria estatal y admitieron modificar sus rutas para evadir los peajes, mientras otro sector de ciudadanos respaldó la recaudación argumentando la urgencia de garantizar la seguridad vial junto a Caltrans.

Efecto dominó sobre los precios de alimentos y comercios locales

El encarecimiento vial trasciende a los conductores particulares y amenaza la estabilidad de los precios al consumidor en toda la región.

Los camiones de carga comercial asumen tarifas muy superiores debido a sus múltiples ejes, un sobrecosto logístico que los transportistas trasladarán a las facturas de supermercados, restaurantes y tiendas locales, encareciendo la cadena de suministro a pesar de que los peajes californianos aún permanecen lejos de los 23,30 dólares que cobra el puente George Washington entre Nueva Jersey y Nueva York.

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