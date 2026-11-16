Olas gigantes del Pacífico azotan la costa de California, inundan calles residenciales, dañan instalaciones portuarias y mantienen en alerta a miles de personas este lunes 16 de noviembre de 2026.

Después de un fin de semana de rompientes históricas —con olas de más de 50 pies (15 metros) en algunas zonas del norte—, las autoridades meteorológicas y de emergencia mantienen las advertencias ante la llegada de una nueva serie de marejadas.

Según los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) para el Área de la Bahía y Monterey, sigue vigente un Aviso por Alto Oleaje (High Surf Advisory) para Capitola y gran parte de la costa central hasta las 4:00 a. m. del martes 17 de noviembre, hora del Pacífico.

El NWS señala que una potente tormenta, con vientos huracanados cerca del golfo de Alaska, empuja las marejadas hacia el sur.

Esto puede provocar corrientes de resaca mortales y olas repentinas (sneaker waves), capaces de arrastrar a quienes se encuentren sobre las rocas o en la playa.

Evacuaciones preventivas y daños en Capitola y el Área de la Bahía

La ciudad costera de Capitola, en el condado de Santa Cruz, es una de las más afectadas por el temporal.

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz informó que las autoridades emitieron una advertencia de evacuación preventiva para los vecindarios bajos cercanos a la playa, incluidos Capitola Village, Rio Del Mar y Aptos.

La medida responde al riesgo de que el agua bloquee las vías de acceso y dificulte el paso de los equipos de rescate. También se reportaron daños estructurales en el muelle de Capitola, castigado por el oleaje persistente.

Más al norte, en el condado de San Mateo, los sensores costeros registraron el sábado olas de más de 50 pies cerca de Half Moon Bay, donde algunos surfistas se aventuraron en las peligrosas aguas de la famosa playa de Mavericks.

En Pacífica, el oleaje superó el malecón de Beach Boulevard, levantó placas de concreto e inundó estacionamientos y aceras. En Santa Cruz, el agua rebasó los acantilados de West Cliff Drive y anegó la carretera.

Cierres de muelles en el sur de California y el impacto de El Niño

El fuerte oleaje también ha paralizado actividades en el sur del estado. Según informó N+ Univision en su cobertura meteorológica, las autoridades cerraron durante el fin de semana los conocidos muelles de Ventura, Manhattan Beach, Huntington Beach y Pacific Beach, en San Diego.

En La Jolla Cove, el agua cubrió la franja de arena y subió por las escaleras peatonales hasta llegar al paseo costero. En los condados de Los Ángeles y Ventura, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene alertas por oleaje de hasta 12 pies (3.7 metros), vigentes hasta la tarde del martes.

Científicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) relacionan la intensidad de estos episodios con el desarrollo de un fenómeno de El Niño fuerte, cuyo índice llegó a 2.0 °C este mes.

El calentamiento inusual del Pacífico modifica la ruta de las tormentas que llegan del norte y aumenta el volumen del agua marina. Además, la NOAA advierte que las mareas vivas (king tides), previstas del 22 al 27 de noviembre, volverán a elevar el riesgo de inundaciones costeras.

Como el peligro continúa este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional insiste en su llamado a la población de California: mantenerse alejada del agua, no caminar sobre espigones, rocas ni muelles cerrados y nunca darle la espalda al océano.

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