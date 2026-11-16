El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) enfrentó una severa congestión operativa el sábado 14 de noviembre al registrar 569 vuelos demorados y 272 cancelaciones, apenas veinticuatro horas después de que las autoridades levantaran una paralización nacional de despegues en Estados Unidos.

Según datos nocturnos de la plataforma FlightAware divulgados por ABC7 Los Ángeles, el efecto dominó de la crisis mantuvo varados a miles de pasajeros en pleno fin de semana, mientras el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, proyectó la estabilización gradual de los itinerarios recién para el cierre del domingo 15 de noviembre.

Una sobrecarga en equipos antiguos desató la emergencia aérea

El colapso operativo comenzó alrededor de las 3:30 de la tarde del viernes 13 de noviembre, hora del este, y obligó a suspender las salidas comerciales hasta las 8:15 de la noche.

Las pesquisas preliminares de la agencia federal atribuyen el incidente a una sobrecarga de datos que desestabilizó equipos obsoletos de telecomunicaciones, comprometiendo las frecuencias de radio y las señales de radar en 17 de los 22 centros de control de tráfico aéreo en ruta y en diversas torres de aproximación.

A pesar de la magnitud del fallo tecnológico, las autoridades descartaron indicios de un ciberataque y confirmaron que las frecuencias de respaldo permitieron aterrizar con total seguridad a cerca de 3.500 aeronaves que permanecían en el aire al momento de la caída del sistema.

Sin embargo, la reactivación de las pistas no logró recomponer de inmediato la compleja logística de tripulaciones y conexiones de las aerolíneas.

El efecto contagio paraliza otros aeropuertos del sur de California

La crisis de puntualidad desbordó las terminales de LAX y golpeó con fuerza a los aeropuertos regionales vecinos. El balance de FlightAware contabilizó 69 demoras y 76 cancelaciones en el aeropuerto John Wayne, 59 retrasos y 29 suspensiones en Hollywood Burbank, así como 17 demoras y nueve vuelos anulados en Long Beach.

Ante la persistencia de los desajustes, las autoridades aeroportuarias de Los Ángeles, Ontario y las terminales aledañas instaron a los viajeros a verificar directamente con cada aerolínea el estatus actualizado de sus boletos antes de acudir a las salas de embarque.

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