Cambios tácticos del ICE elevan el número de arrestos a un máximo histórico este verano

Las autoridades migratorias de Estados Unidos registraron durante el periodo estival un incremento sostenido en las detenciones de extranjeros en situación irregular, alcanzando en agosto un máximo de 50.925 personas puestas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La cifra supera las 50.208 aprehensiones reportadas en julio y las casi 44.000 de junio, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Cambio en la estrategia operativa

Tras los incidentes registrados a principios de año en Minneapolis y la posterior reestructuración en la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia abandonó las incursiones masivas de estilo militar en ciudades santuario. La nueva modalidad operativa se enfoca en la presencia permanente y discreta en puntos de tránsito estratégico:

Puntos de control cotidiano: Los agentes ejecutan arrestos en la vía pública, paradas de transporte, aeropuertos y durante las comparecencias obligatorias en tribunales de inmigración o citas de supervisión administrativa.

Los agentes ejecutan arrestos en la vía pública, paradas de transporte, aeropuertos y durante las comparecencias obligatorias en tribunales de inmigración o citas de supervisión administrativa. Redadas focalizadas en centros urbanos: Se reactivaron intervenciones coordinadas en ciudades clave como Houston, Nueva York, Memphis, San Francisco y Atlanta, logrando en un solo procedimiento en Memphis la detención de 120 personas.

Se reactivaron intervenciones coordinadas en ciudades clave como Houston, Nueva York, Memphis, San Francisco y Atlanta, logrando en un solo procedimiento en Memphis la detención de 120 personas. Metas de productividad diaria: Las oficinas regionales del ICE recibieron la instrucción explícita de alcanzar una cuota de 2.000 detenciones diarias a nivel nacional. Durante el mes de agosto, la agencia logró un promedio de 1.600 arrestos cada 24 horas, cifra que supera el promedio anterior de 1.000 detenciones diarias.

El aumento del flujo de detenidos se apoya en el fortalecimiento de las alianzas entre el gobierno federal y las autoridades locales, un esquema que ha mostrado mayor efectividad en estados con administraciones republicanas como Texas y Florida:

Retenciones en cárceles locales: El ICE incrementó la emisión de solicitudes de detención ( detainers ) dirigidas a los recintos penitenciarios condales y estatales para tomar custodia de las personas al momento de su liberación.

El ICE incrementó la emisión de solicitudes de detención ( ) dirigidas a los recintos penitenciarios condales y estatales para tomar custodia de las personas al momento de su liberación. Delegación de funciones migratorias: Se amplió el uso de acuerdos interinstitucionales que facultan a las policías locales y departamentales para verificar el estatus legal de los ciudadanos durante paradas de tráfico o procedimientos de rutina, actuando como filtro inicial para la posterior entrega de las personas a los agentes federales.

Concentración geográfica de los procedimientos

Las estadísticas tabuladas por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones —iniciativa de la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Los Ángeles— indican que la mayor concentración de intervenciones se registró en jurisdicciones del sur del país:

Texas: Contabilizó 10.331 detenciones durante el mes de julio, frente a las 5.787 registradas en el mismo periodo del año previo.

Contabilizó 10.331 detenciones durante el mes de julio, frente a las 5.787 registradas en el mismo periodo del año previo. Florida: Reportó 5.501 arrestos en julio, en comparación con los 1.938 asentados durante el año anterior.

Reportó 5.501 arrestos en julio, en comparación con los 1.938 asentados durante el año anterior. Otras jurisdicciones: Se registraron 2.000 aprehensiones en Arizona, 1.800 en Nueva Jersey y procedimientos puntuales en ciudades como Memphis, donde un solo operativo arrojó 120 detenciones.

Los registros estadísticos del organismo académico detallan un cambio en la composición de los ciudadanos interceptados durante los procedimientos de control.

Criterio / Condición Julio anterior Julio actual Sin antecedentes penales 62,6 % 73,5 % Condenas por delitos no violentos 34,5 % 24,8 % Condenas por delitos violentos 2,9 % 1,6 %

Los datos reflejan un aumento en las solicitudes de retención emitidas por el ICE hacia centros de arresto locales, así como un incremento de las intervenciones en zonas donde la policía municipal o condal cuenta con facultades delegadas para la verificación de estatus migratorio.

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