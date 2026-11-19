Las autoridades educativas mantendrán cerradas este jueves 19 de noviembre todas las escuelas públicas del condado de Miami-Dade.

La medida responde a las lluvias torrenciales y al elevado riesgo de inundaciones repentinas que afectan el sur de Florida.

La Junta Escolar del condado decidió suspender las clases para proteger a estudiantes, docentes y familias ante las peligrosas condiciones en las carreteras.

El superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS), Rafael A. Villalobos, confirmó que el cierre incluye las instalaciones escolares y las oficinas administrativas, así como los programas de cuidado infantil después de clases, los eventos deportivos y las actividades extracurriculares.

En declaraciones recogidas por Univision 23 Miami y WLRN Public Media, Villalobos explicó que la prioridad es proteger a los alumnos que van a pie o en bicicleta, además de quienes dependen del transporte escolar.

"Estamos tomando esta decisión día a día, por lo que, por ahora, solo estamos considerando el jueves", declaró el superintendente, quien pidió a los padres mantenerse atentos a los canales oficiales del distrito y a la aplicación Dadeschools Mobile para conocer la determinación sobre las clases del viernes.

Universidades y condados vecinos prolongan los cierres de escuelas en Florida

La emergencia meteorológica ha paralizado buena parte de las actividades académicas de la región. Según los avisos oficiales de cada institución y la información de CBS Miami y WSVN 7News, estos centros educativos también suspenderán las actividades presenciales este jueves:

Escuelas Públicas del Condado de Broward (BCPS): El superintendente Howard Hepburn prolongó por segundo día consecutivo el cierre de las escuelas y oficinas, luego de que se informara que el agua dejó inaccesibles dos depósitos clave de autobuses escolares.

Universidad Internacional de Florida (FIU): Cerró todos sus campus y canceló las clases y las operaciones universitarias.

Miami Dade College (MDC) y Broward College: Ambas instituciones mantendrán cerradas todas sus sedes durante el día.

Universidad Atlántica de Florida (FAU) y Nova Southeastern University: Suspendieron las actividades presenciales en sus campus de Broward, Davie, Fort Lauderdale y SeaTech.

En cambio, las Escuelas Públicas del Condado de Palm Beach abrirán con normalidad este jueves.

Alerta vigente del Servicio Meteorológico Nacional y cifras récord en Florida

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Miami mantiene una vigilancia por inundaciones para amplias zonas de los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach hasta la noche de este jueves 19 de noviembre.

Los pronósticos indican que podrían caer entre dos y cuatro pulgadas más de lluvia, con cantidades mayores en algunos puntos. Esto podría empeorar las inundaciones, ya que el suelo está saturado.

Los registros del NWS y los informes de emergencia dan cuenta del impacto histórico de las lluvias en las últimas horas:

Acumulaciones extremas: En Broward, Plantation recibió más de 12 pulgadas de lluvia en 24 horas y Hollywood superó las 10. En algunas zonas de West Hollywood, el total llegó a 15 pulgadas.

En Miami-Dade, Miami Gardens acumuló más de seis pulgadas, lo que dejó vehículos bajo el agua y causó daños en viviendas de vecindarios como Coconut Cay y Miami Beach.

Estado de emergencia: Broward y ciudades como Fort Lauderdale y Hollywood declararon el estado de emergencia local. Como medida preventiva, cerraron tribunales, bibliotecas y parques.

Afectaciones viales y servicios: El agua acumulada obligó a bloquear tramos de la Interestatal 95 (I-95) y de la autopista de peaje de Florida. Florida Power & Light (FPL) informó que miles de clientes se quedaron sin electricidad.

Además, los aeropuertos internacionales de Miami (MIA) y Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) suspendieron temporalmente las operaciones en tierra y advirtieron que podría haber retrasos en los vuelos.

Las autoridades piden a los residentes evitar los desplazamientos innecesarios, no cruzar calles inundadas en vehículo y mantenerse al tanto de las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional durante el día.

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