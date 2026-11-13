Alimentos

Chicago: estos McDonald’s regalarán pavos este viernes y sábado

Los veteranos tienen acceso a una cola VIP presentando un documento que acredite su servicio
 

Por Brian Segura
Jueves, 12 de noviembre de 2026 a las 10:25 pm
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Esta semana, la Asociación de Operadores Negros de McDonald’s de Chicagoland y el Noroeste de Indiana lleva a cabo la 26 edición de la campaña “Food for the Body & Spirit”, repartiendo 3 000 pavos y tarjetas regalo varias ubicaciones de Chicago. 

La distribución se realiza del 10 al 14 de noviembre, comenzando cada día a las 8 de la mañana hasta agotar existencias. 

La primera entrega tuvo lugar en el barrio de Austin, y las próximas paradas están programadas para Maywood, Grand Boulevard, Auburn Gresham y Chicago Heights.

Fechas

Los interesados pueden recoger un pavo gratis en las siguientes direcciones: 

Viernes 13 de noviembre en 8321 S. Ashland Ave., Chicago
Sábado 14 de noviembre en 19767 S. Halsted St., Chicago Heights. 

Veteranos

Los veteranos tienen acceso a una cola VIP presentando un documento que acredite su servicio militar, lo que destaca el compromiso de la campaña con la comunidad. 

Se recomienda a los asistentes llegar temprano para asegurar su pavo, ya que la cantidad es limitada, según detalla Secret Chicago.

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