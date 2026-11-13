Chicago: estos McDonald’s regalarán pavos este viernes y sábado

Esta semana, la Asociación de Operadores Negros de McDonald’s de Chicagoland y el Noroeste de Indiana lleva a cabo la 26 edición de la campaña “Food for the Body & Spirit”, repartiendo 3 000 pavos y tarjetas regalo varias ubicaciones de Chicago.

La distribución se realiza del 10 al 14 de noviembre, comenzando cada día a las 8 de la mañana hasta agotar existencias.

La primera entrega tuvo lugar en el barrio de Austin, y las próximas paradas están programadas para Maywood, Grand Boulevard, Auburn Gresham y Chicago Heights.

Fechas

Los interesados pueden recoger un pavo gratis en las siguientes direcciones:

Viernes 13 de noviembre en 8321 S. Ashland Ave., Chicago

Sábado 14 de noviembre en 19767 S. Halsted St., Chicago Heights.

Veteranos

Los veteranos tienen acceso a una cola VIP presentando un documento que acredite su servicio militar, lo que destaca el compromiso de la campaña con la comunidad.

Se recomienda a los asistentes llegar temprano para asegurar su pavo, ya que la cantidad es limitada, según detalla Secret Chicago.

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