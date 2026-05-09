¿Cómo Nueva York bloqueará las deportaciones masivas del zar de la frontera, Homan?

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En un audaz desafío a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, el estado de Nueva York ha dado un paso firme este jueves al presentar un paquete legislativo que prohíbe de manera estricta la colaboración de las agencias locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta medida surge como una respuesta directa a las amenazas de Tom Homan, el recién nombrado "zar fronterizo", quien advirtió que "inundaría la zona" con agentes federales.

Blindaje estatal contra las redadas federales

El nuevo marco legal, que forma parte del acuerdo presupuestario estatal anunciado el 7 de mayo de 2026, establece prohibiciones sin precedentes.

Según informó el diario Los Angeles Times, esta normativa impide que los agentes del ICE utilicen cárceles locales para detener a inmigrantes y prohíbe que los oficiales federales realicen registros en hospitales, escuelas o iglesias sin una orden judicial firmada por un juez.

Además, en un giro poco común hacia la transparencia operativa, Nueva York ha decidido que los agentes federales no pueden usar máscaras faciales durante sus operativos, buscando así evitar el anonimato en las detenciones civiles.

La respuesta de Kathy Hochul al zar de la frontera de Trump

La gobernadora Kathy Hochul se mostró firme ante las advertencias de Homan, quien en la Border Security Expo de Arizona aseguró que enviaría "más agentes de los que jamás hayan visto" a Nueva York si se obstaculizaba su labor.

"No me sientan bien las amenazas", declaró Hochul en una conferencia de prensa recogida por FOX 5 NY. "Vamos a aprobar lo que creemos que es importante para proteger a los neoyorquinos".

En este sentido, Hochul recordó que el propio presidente Trump había sugerido que no enviaría oleadas de agentes a menos que ella lo solicitara, a lo que añadió tajante: "No lo estoy pidiendo".

Cambio de mando en la ciudad de Nueva York

La dinámica en la metrópoli también ha cambiado drásticamente. Tras la salida de Eric Adams, el nuevo alcalde Zohran Mamdani ha reforzado las leyes de "Ciudad Santuario".

Según el portal City & State NY, la administración de Mamdani busca cerrar las brechas que permitían al NYPD colaborar indirectamente con el ICE, especialmente tras incidentes recientes en hospitales de Brooklyn donde la presencia policial facilitó arrestos federales.

Un choque de poderes inminente

Mientras el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, insiste en que las ciudades santuario "dejan a criminales en las calles" (según comunicados oficiales del DHS), las organizaciones civiles como la New York Immigration Coalition celebran estas medidas como un muro de contención contra lo que consideran tácticas "caóticas y violentas" del gobierno federal.

Con el respaldo legislativo y el rechazo a las amenazas de Washington, Nueva York se posiciona en mayo de 2026 como el principal bastión de resistencia frente a la agenda de deportaciones masivas de la Casa Blanca.

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