Las familias del condado de Miami-Dade que atraviesan dificultades económicas pueden acceder a fondos de emergencia y arreglos de pago para evitar la suspensión de sus servicios de agua y electricidad.

A través de agencias locales asociadas, el Departamento de Acción Comunitaria y Servicios Humanos (CAHSD) y los portales oficiales de las empresas proveedoras, los residentes calificados obtienen alivio financiero directo siempre que inicien el trámite antes de enfrentar una desconexión definitiva.

Alivio para el recibo de agua con Miami-Dade WASD

El Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade (WASD) ofrece planes de pago flexibles y extensiones temporales para clientes con saldos atrasados a través de su portal web o llamando al 305-665-7477.

Para obtener subvenciones económicas directas —sujetas a disponibilidad presupuestaria como el fondo local WASD Cares o asignaciones vigentes tipo LIHWAP—, los usuarios deben contactar al CAHSD mediante los teléfonos 786-469-4600 o 786-469-4640.

Para agilizar la evaluación, el solicitante necesita presentar su número de cuenta WASD, identificación oficial, comprobante de domicilio en el condado, factura vencida y pruebas de ingresos del grupo familiar.

Hasta $750 en asistencia eléctrica con el programa Care to Share de FPL

En el sector eléctrico, Florida Power & Light (FPL) administra el programa de emergencia Care to Share mediante agencias comunitarias locales, otorgando hasta $750 en un lapso de 12 meses para cubrir facturas pendientes, además de hasta $2,000 con aprobación previa para reparar componentes eléctricos propiedad del cliente como meter cans, weatherheads o risers.

Para calificar, los hogares deben residir en el área de cobertura de FPL, demostrar una crisis financiera mediante un aviso de corte y cumplir con los umbrales de ingresos del presupuesto familiar ALICE de United Way para Florida.

Los interesados pueden verificar elegibilidad paralela para el programa federal LIHEAP llamando al 786-469-4640 o contactar directamente a FPL al 1-800-342-5375 mientras tramitan una prórroga temporal en su cuenta.

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