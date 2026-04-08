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Consulado móvil en Florida: cómo ser uno de los 80 atendidos sin cita hoy mismo

Durante tres días, la comunidad podrá realizar trámites esenciales, registros civiles e incluso gestiones de previsión social

Por Martín Sojo
Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 12:32 pm

El Consulado de México en Orlando inicia este miércoles una jornada especial en Gainesville, diseñada para acercar los servicios consulares a quienes no pueden trasladarse hasta la sede principal.

Durante tres días, la comunidad podrá realizar trámites esenciales, registros civiles e incluso gestiones de previsión social en un operativo que busca desahogar la alta demanda de la temporada.

Ubicación y fechas: todo lo que debes saber

El consulado móvil opera en una ubicación estratégica de Gainesville para facilitar el acceso a las familias mexicanas:

  • Lugar: Queen of Peace Catholic Community.

  • Dirección: 10900 SW 24th Ave, Gainesville, FL 32607.

  • Fechas: Del 8 al 10 de abril de 2026.

Trámites disponibles y servicios extra

No solo se trata de documentos de identidad; la jornada incluye servicios financieros y de salud que son fundamentales para los connacionales en el extranjero:

  • Documentación básica: Pasaportes, Matrículas Consulares y la credencial para votar (INE).

  • Registro Civil: Actas de nacimiento y otros registros necesarios.

  • Servicios Especiales: Afiliación al IMSS (Seguro Social mexicano) y obtención de tarjetas FINABIEN (Financiera para el Bienestar) para el envío de remesas de forma segura y económica.

¿Cómo obtener atención? (con y sin cita)

Para esta jornada, el Consulado ha implementado un sistema mixto para asegurar que nadie se quede fuera:

  1. Sin cita: Se atenderá a un cupo limitado de 80 usuarios por día bajo la modalidad de "primer llegado, primer servido".

  2. Con cita previa: Si prefieres asegurar tu lugar, puedes agendar a través de estos canales oficiales:

    • Teléfono: (+1 424 309-0009)

    • WhatsApp: +1 (407) 927-8297

    • Internet: citas.sre.gob.mx

Bonus: talleres de ciudadanía en Orlando

Si ya estás listo para dar el siguiente paso y convertirte en ciudadano estadounidense, el consulado también ofrece acompañamiento gratuito en su sede de Orlando:

  • Sesión Informativa: hoy, 8 de abril a las 17:30 h (Presencial).

  • Taller de Ciudadanía: jueves 18 de abril a las 09:30 h (Presencial).

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