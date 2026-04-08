Consulado móvil en Florida: cómo ser uno de los 80 atendidos sin cita hoy mismo

El Consulado de México en Orlando inicia este miércoles una jornada especial en Gainesville, diseñada para acercar los servicios consulares a quienes no pueden trasladarse hasta la sede principal.
Durante tres días, la comunidad podrá realizar trámites esenciales, registros civiles e incluso gestiones de previsión social en un operativo que busca desahogar la alta demanda de la temporada.
Ubicación y fechas: todo lo que debes saber
El consulado móvil opera en una ubicación estratégica de Gainesville para facilitar el acceso a las familias mexicanas:
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Lugar: Queen of Peace Catholic Community.
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Dirección: 10900 SW 24th Ave, Gainesville, FL 32607.
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Fechas: Del 8 al 10 de abril de 2026.
Trámites disponibles y servicios extra
No solo se trata de documentos de identidad; la jornada incluye servicios financieros y de salud que son fundamentales para los connacionales en el extranjero:
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Documentación básica: Pasaportes, Matrículas Consulares y la credencial para votar (INE).
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Registro Civil: Actas de nacimiento y otros registros necesarios.
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Servicios Especiales: Afiliación al IMSS (Seguro Social mexicano) y obtención de tarjetas FINABIEN (Financiera para el Bienestar) para el envío de remesas de forma segura y económica.
¿Cómo obtener atención? (con y sin cita)
Para esta jornada, el Consulado ha implementado un sistema mixto para asegurar que nadie se quede fuera:
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Sin cita: Se atenderá a un cupo limitado de 80 usuarios por día bajo la modalidad de "primer llegado, primer servido".
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Con cita previa: Si prefieres asegurar tu lugar, puedes agendar a través de estos canales oficiales:
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Teléfono: (+1 424 309-0009)
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WhatsApp: +1 (407) 927-8297
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Internet: citas.sre.gob.mx
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Bonus: talleres de ciudadanía en Orlando
Si ya estás listo para dar el siguiente paso y convertirte en ciudadano estadounidense, el consulado también ofrece acompañamiento gratuito en su sede de Orlando:
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Sesión Informativa: hoy, 8 de abril a las 17:30 h (Presencial).
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Taller de Ciudadanía: jueves 18 de abril a las 09:30 h (Presencial).
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