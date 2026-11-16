Quienes planeen asistir en familia al emblemático Desfile de Acción de Gracias de Chicago (Chicago Thanksgiving Parade) este jueves 26 de noviembre de 2026 deberán ajustar sus relojes y salir de casa más temprano.

Por primera vez en sus 92 años de historia, el evento adelantará su inicio una hora respecto a ediciones anteriores y comenzará exactamente a las 7:45 am (hora local), según confirmó un portavoz de la organización al diario Chicago Sun-Times.

Esta modificación histórica responde a un ajuste en la programación televisiva del Día de Acción de Gracias: arrancar a las 7:45 am permitirá que la transmisión en vivo del desfile comience a las 8:00 am, dejando la pantalla libre a las 10:00 am para la cobertura previa al esperado encuentro de la NFL entre los Chicago Bears y los Detroit Lions.

Además, como consecuencia directa del nuevo cronograma, se eliminará la hora de presentaciones previas en el escenario que solían realizarse antes de que la comitiva entrara en la zona de cámaras.

Ruta, horarios y acceso gratuito: lo que debes saber para asistir

Al igual que cada año, la entrada para presenciar el desfile a lo largo de la calle es completamente gratuita y abierta al público, por lo que no se requiere boleto para ubicarse en las aceras.

Detalle del evento Información oficial 2026 Fecha Jueves 26 de noviembre de 2026 Hora de inicio 7:45 am (una hora antes de lo habitual) Transmisión en vivo Desde las 8:00 am (hasta las 10:00 am) Punto de partida State Street e Ida B. Wells Drive Punto de cierre State Street y Randolph Street (avanzando hacia el norte) Costo de entrada Gratis (acceso libre en la vía pública)

Invitados de honor y novedades en el recorrido

Más allá del madrugón, la edición número 92 apostará por el orgullo deportivo local y la cultura pop para atraer a residentes y visitantes al centro de la ciudad:

Gran Mariscal con sello de los Bears: el elegido para encabezar la celebración es Charles “Peanut” Tillman, leyenda de los Chicago Bears donde jugó como cornerback durante 12 temporadas.

Tillman, ganador del premio Walter Payton NFL Man of the Year por la temporada 2013, es recordado en toda la liga por popularizar el “Peanut Punch”, su icónica técnica defensiva para provocar balones sueltos.

Estrella juvenil de Stranger Things: como invitado de honor participará Jake Connelly, actor de 14 años originario de Arlington Heights (Illinois), reconocido por dar vida a Derek Turnbow en la temporada final de la serie Stranger Things de Netflix.

Connelly llega tras participar en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y cantar “Take Me Out to the Ball Game” en el Wrigley Field.

Despliegue de globos y bandas: de acuerdo con el comunicado oficial de los organizadores, más de 80 contingentes desfilarán por State Street.

El espectáculo contará con 14 globos gigantes -entre los que destaca el debut de un globo del Monstruo de las Galletas (Cookie Monster)-, 15 presentaciones artísticas, seis unidades ecuestres, siete bandas de marcha provenientes de distintos puntos del país, cinco bandas locales y un nuevo trineo para Santa Claus que cerrará la jornada.

Recomendaciones prácticas para ir en familia

Dado que el recorrido iniciará a las 7:45 am en pleno otoño de Illinois, ten en cuenta estas sugerencias básicas antes de salir:

Llega con antelación: para conseguir buena visibilidad cerca de las vallas en State Street (especialmente si vas con niños), conviene llegar entre las 6:30 am y las 7:00 am.

para conseguir buena visibilidad cerca de las vallas en State Street (especialmente si vas con niños), conviene llegar entre las Abrígate por capas: las temperaturas matutinas en Chicago a finales de noviembre suelen rondar el punto de congelación o descender por debajo de los 32 °F (0 °C), con ráfagas de viento características del centro (The Loop).

Lleva guantes, gorro, bufanda y termos con bebidas calientes.

Prioriza el transporte público: varias calles transversales a State Street cerrarán al tráfico vehicular desde la madrugada.

Utilizar el tren elevado ('L') o los autobuses de la CTA hacia las estaciones cercanas al Loop evitará demoras por cierres viales y altos costos de estacionamiento.

Contexto histórico del evento: el Desfile de Acción de Gracias de Chicago nació en 1934 (en plena Gran Depresión) originalmente bajo el nombre de Christmas Caravan, creado con el objetivo de levantar el ánimo de los habitantes de la ciudad e impulsar el comercio en el centro.

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