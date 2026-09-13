Dónde ver en TV y streaming la transmisión en vivo de El Grito en Chicago

La ciudad de Chicago finaliza este domingo las actividades conmemorativas de la Independencia de México con la presentación de El Grito en Grant Park, evento que combina actos cívicos, música en directo y una cobertura televisiva especial para la audiencia regional.

Horario de la ceremonia y opciones de transmisión

La programación central de la festividad se desarrollará durante la noche de este domingo 13 de septiembre. Las vías de acceso para dar seguimiento a la transmisión del espectáculo abarcan las siguientes opciones:

Televisión abierta: La emisión del evento estará disponible mediante la señal de Telemundo Chicago y NBC Chicago.

La emisión del evento estará disponible mediante la señal de Telemundo Chicago y NBC Chicago. Plataformas de streaming: El público podrá acceder a la cobertura digital a través de los portales web y aplicaciones móviles de Telemundo Chicago y NBC Chicago News.

El público podrá acceder a la cobertura digital a través de los portales web y aplicaciones móviles de Telemundo Chicago y NBC Chicago News. Horario del acto central: La ceremonia oficial y los espectáculos musicales principales están programados a partir de las 8:00 p.m .

Programación artística y cartelera de espectáculos

La oferta musical en Grant Park abarca representantes del género regional mexicano, agrupaciones de música tropical, ballet y homenajes culturales.

Entre los artistas y agrupaciones confirmados para el escenario figuran:

Música regional y agrupaciones: Adriel Favela, Código FN, Mi Banda El Mexicano, Emmanuel Cortés y Mariachi Herencia de México.

Adriel Favela, Código FN, Mi Banda El Mexicano, Emmanuel Cortés y Mariachi Herencia de México. Espectáculos y agrupaciones locales: Selena the Show, El Ejército Sierreño, Juan Gabriel Tribute, Los de la Homan, Sin Anestesia, Kombi Bus Dancefloor y el Ballet Folklórico de Chicago.

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