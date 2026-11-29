El vencimiento de los fondos federales el próximo 12 de diciembre amenaza con paralizar los aeropuertos de Estados Unidos justo antes del pico de viajes navideños.

Esto dejará sin salario a miles de agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y controladores aéreos.

Medidas

Si el Congreso no aprueba una extensión presupuestaria en medio de negociaciones actualmente estancadas, el personal esencial deberá operar sin remuneración.

Este es un escenario que en cierres anteriores provocó ausentismo por incapacidad para costear transporte o cuidado infantil, generando filas de varias horas y restricciones operativas de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Crisis

Esta crisis de financiamiento golpea un sistema aéreo que ya arrastra escasez crónica de controladores, equipos técnicos obsoletos y una reducción de frecuencias por parte de las aerolíneas ante el alza del combustible.

Durante el tramo entre Navidad y Año Nuevo del ciclo pasado, la TSA inspeccionó cerca de 140 000 viajeros diarios por encima del promedio habitual, según detalla Univisión.

Es por eso que cualquier recorte de personal o cierre de espacio aéreo en diciembre reduciría drásticamente las opciones de reubicación para millones de pasajeros que buscan reunirse con sus familias.

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