El "limbo" del salvoconducto: por qué las aerolíneas rechazan a familias venezolanas en 2026

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El sueño americano se ha transformado en una jaula de cristal para un grupo de familias venezolanas en el sur de Florida.

La ciudad de Miami es testigo de una paradoja cruel: ciudadanos que desean abandonar los Estados Unidos por voluntad propia, tras el endurecimiento de las políticas migratorias, se encuentran atrapados en un "limbo" burocrático.

A pesar de tener las maletas listas y los boletos comprados, las aerolíneas les prohíben abordar por no reconocer sus documentos de viaje, convirtiendo su deseo de "autodeportarse" en una crisis humanitaria.

Un nudo diplomático sin consulados

La raíz de este conflicto es un vacío institucional que arrastra años de tensión. Al no existir consulados venezolanos operativos en territorio estadounidense —tras la ruptura de relaciones en 2019—, gestionar un pasaporte o un salvoconducto es una misión casi imposible.

Aunque la administración de Donald Trump ha avanzado en la normalización de relaciones con el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro, la reapertura de las oficinas consulares por parte de la delegación de Félix Plasencia aún no se traduce en soluciones inmediatas para quienes están en los aeropuertos.

Esta urgencia por salir no es casual. El panorama para la comunidad venezolana se oscureció a finales de 2025 con la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y la cancelación previa del Parole Humanitario.

Ante el riesgo de deportaciones masivas que no distinguen antecedentes criminales, muchas familias prefieren regresar a su país antes de ser arrestadas, pero el sistema les impide cerrar la puerta por fuera.

El testimonio de la desesperación: "Nos queremos ir y no podemos"

Para los afectados, la estadística se convierte en llanto y frustración en los pasillos de la terminal aérea. Yelitza Pérez, de 29 años, es el rostro de esta tragedia. Tras viajar desde Misuri a Miami para volver a su patria con sus dos hijas pequeñas, se topó con un muro en el mostrador de la aerolínea.

"Cuando me presenté a la aerolínea me dijeron que no, que no aceptaban mi salvoconducto para abordar. ¿Qué hago yo aquí sin familia? Nos queremos ir y no podemos", relata Pérez con impotencia.

Yelitza, como otras nueve personas, terminó durmiendo en el suelo del aeropuerto de Miami durante tres días hasta que la organización Hermanos de la Calle los rescató y los trasladó a un motel.

Yelitza Pérez y Pedro Indriago, en Miami. Foto: Antoni Belchi / El País

Allí, el dinero de los pasajes perdidos y los ahorros de años de trabajo se esfuman mientras esperan un papel que el consulado inexistente no puede validar.

El acecho de las estafas y el costo del fraude

La parálisis administrativa ha creado un mercado negro de documentos falsos que drena los últimos recursos de los migrantes.

Ante la imposibilidad de tramitar el salvoconducto de uso único de forma presencial, muchos recurren a "gestores" en redes sociales que prometen soluciones mágicas a precios desorbitados. El testimonio de Carlos Machado, de 22 años, evidencia la magnitud del engaño.

"Por mi primer salvoconducto pagué 900 dólares y me lo rechazaron. El segundo fueron 850; también rechazado. Por el tercero pagué 1,120 dólares. Todos fallidos", cuenta Machado, quien ha perdido casi 2,900 dólares en trámites inútiles.

Un horizonte de espera en Miami

Mientras la abogada María Abellón explica que la única vía legal actual es que familiares en Venezuela gestionen el salvoconducto allá y lo envíen por correo —un proceso que tarda al menos un mes—, las familias en el motel viven en una pausa prolongada.

La normalización diplomática y el envío de la delegación venezolana a Washington prometen la reapertura de consulados, pero para Yelitza, Carlos y los niños que los acompañan, cada día en Miami es un día más de incertidumbre en un país que ya no los quiere, pero que tampoco los deja salir.

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