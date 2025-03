“El mundo se me partió en mil pedazos”: Madre de venezolano deportado a cárcel de El Salvador

Suscríbete a nuestros canales

Las políticas migratorias de Estados Unidos se han recrudecido con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Miles de personas han sido deportadas, entre ellas, cientos de venezolanos como Mervin, hijo de Mercedes Yamarte.

Yamarte está profundamente afectada tras la deportación de su hijo Mervin, de 29 años, a una prisión en El Salvador, donde se encuentra bajo el control del presidente Nayib Bukele.

Mercedes vio la noticia en TikTok, donde reconoció a su hijo en un reporte de Telemundo. Su preocupación es palpable, expresando que la imagen de su hijo le causa dolor y angustia, cuestionándose qué pudo haber hecho mal.

“Sus ojos me pidieron a gritos que lo ayude. Esa imagen no sale de mi mente. Es como si me dijera qué mal hice yo. Mis hijos son muchachos buenos”, expresó a El Pitazo.

Mervin fue detenido junto a 237 venezolanos, en un acuerdo entre Bukele y Donald Trump.

El joven dejó Venezuela en septiembre de 2023, atravesando la Selva del Darién y otros países, con la esperanza de mejorar la vida de su hija de seis años y su familia en Maracaibo.

Mercedes pensó que sería deportado a Venezuela

La madre supo de su detención en Dallas, Texas, y pensó que serían deportados a Venezuela. Al verlo en las noticias, su angustia aumentó.

Mervin, graduado de Bachiller, trabajaba en impermeabilización y jugaba al fútbol. Mercedes defiende su inocencia, pidiendo apoyo para demostrar que su hijo es un hombre de bien.

“Lo vimos en las noticias. Estaba con una franela negra y le habían cortado el cabello. El mundo se me partió en mil pedazos. Somos personas humildes y no tenemos delincuentes. Nos ha costado mucho trabajo tener nuestras cosas. Mervin no tuvo papá, pero tuvo una madre guerrera, cuatro por cuatro, que trabajó bastante por ellos y mis hijos son iguales. No se merecen esto”, dijo Yamarte.

