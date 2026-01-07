¿El peor hospital de Chicago para una emergencia? La alarmante lista de esperas que lidera el Northwestern

Suscríbete a nuestros canales

La tensión en el Northwestern Memorial Hospital de Chicago escaló el martes. Trabajadores sindicalizados pertenecientes al SEIU (Sindicato Internacional de Empleados de Servicios) manifestaron frente a la sala de urgencias para denunciar lo que califican como una "crisis de atención" provocada por la falta de personal, asegurando que los tiempos de espera son actualmente los más altos del estado.

La protesta ocurre en un momento clave: a una semana de una audiencia crucial ante la Junta de Revisión de Illinois y en medio de tensas negociaciones contractuales.

Tiempos de espera: el mapa del retraso en Chicago

Según datos recientes del portal hospitalstats.org, el Northwestern Memorial encabeza una lista preocupante de esperas en salas de emergencia en la ciudad. La diferencia entre hospitales es abismal:

Hospital Loretto: 3 horas

Hospital Stroger: 5 horas

U. of Chicago Medical Center: 5 horas

Hospital Northwestern Memorial: 5 horas y 40 minutos

"Nos falta personal. Estamos haciendo el trabajo de dos, tres o cuatro personas, y estamos abrumados", afirmó April McNiel, empleada del hospital y miembro del SEIU durante la manifestación.

El plan del hospital: ¿Camas o trabajadores?

Northwestern Medicine busca la aprobación para una expansión significativa en el Pabellón Galter. El plan consiste en reubicar oficinas administrativas para liberar espacio y aumentar el número de habitaciones y camas disponibles.

El hospital sostiene que esta infraestructura es la clave para reducir los tiempos de espera.

Sin embargo, el sindicato cuestiona la efectividad de esta medida si no viene acompañada de nuevas contrataciones:

La postura del SEIU: "¿Quieren las habitaciones, pero tienen personal para atenderlos?", cuestionó McNiel, insistiendo en que más camas sin más enfermeros y técnicos no resolverán el colapso.

La respuesta de Northwestern: El hospital agradeció las contribuciones de sus empleados pero declinó hacer más comentarios, citando la confidencialidad de las negociaciones de los contratos que vencen este mes de enero de 2026.

¿Gestionar la crisis o gestionar la expectativa?

Anne Igoe, vicepresidenta de SEIU Illinois, criticó duramente la estrategia actual del hospital, alegando que en lugar de solucionar el problema de fondo, se limitan a avisar a los pacientes al llegar que "se preparen para una larga espera" de seis horas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube