El plan de $450 millones para salvar estaciones de policía y bomberos de Miami

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La alcaldesa Eileen Higgins puso sobre la mesa el proyecto "Safe and Ready Miami", una ambiciosa propuesta de 450 millones de dólares en bonos de obligación general para rescatar la infraestructura crítica de seguridad pública.

Con estaciones de bomberos operando en tráileres y una sede policial que literalmente "se cae a pedazos", la votación decisiva del próximo 14 de mayo determinará si los residentes tendrán la última palabra en las urnas este agosto.

Diagnóstico de emergencia: sedes en ruinas

La situación de los cuerpos de seguridad de Miami ha pasado de ser una preocupación logística a una crisis de salud pública y seguridad operativa. Los reportes técnicos son alarmantes:

Hacinamiento Policial: la sede del downtown , inaugurada en 1976 para 560 oficiales, alberga hoy a casi 1,800 personas entre agentes y administrativos.

Inundaciones y Moho: la unidad de Homicidios sufre filtraciones desde hace cuatro años y la sala de evidencias ha perdido pruebas debido a inundaciones recurrentes.

Bomberos en crisis: de las 17 estaciones, ocho superan los 50 años de antigüedad. Algunas operan con baños portátiles por el colapso total de su plomería.

Tiempos de respuesta: el comisionado Rolando Escalona advirtió que el tiempo de respuesta al 911 ha subido de 6 a 13 minutos, una demora que "puede costar vidas".

El plan financiero: ¿Sin aumento de impuestos?

La propuesta de la alcaldesa Higgins asegura que el bono de $450 millones se pagará mediante impuestos ad valorem sin aumentar la tasa actual de amillaramiento (0.5935). La distribución de los fondos se divide en dos bloques estratégicos:

$300 Millones: construcción de una sede conjunta de Seguridad Pública en Miami Freedom Park (adyacente al Aeropuerto Internacional de Miami). Este complejo unificaría a la Policía, Bomberos, Centro de Emergencias y Despacho 911. $150 Millones: inversión en siete nuevas estaciones de bomberos y la modernización de otras 12 en toda la municipalidad.

"Sin este bono, no hay forma de reemplazar la sede policial... Es simplemente demasiado costoso", afirmó Higgins, subrayando que la infraestructura actual es incompatible con la tecnología del siglo XXI.

La sombra del "Miami Forever Bond"

El mayor obstáculo político para esta iniciativa es la desconfianza ciudadana heredada del bono aprobado en 2017. Hasta enero de 2026, el municipio solo ha ejecutado 112 millones de los 400 millones autorizados hace casi una década.

Para contrarrestar este escepticismo, el proyecto actual propone medidas de transparencia vinculantes:

Auditoría Anual Independiente: realizada por una firma ajena al Ayuntamiento.

Portal de Transparencia: un sitio web público para rastrear cada dólar gastado en tiempo real.

Taller Público: el comisionado Ralph Rosado ha condicionado su apoyo a una rendición de cuentas clara sobre el uso de los fondos del bono de 2017 antes de proceder con el nuevo.

Cuenta regresiva para el 18 de agosto

La Comisión municipal tiene hasta el 14 de mayo para decidir si incluye la pregunta del bono en la boleta electoral de las primarias. Si se posterga nuevamente, el proyecto podría quedar fuera del calendario electoral de este año.

Mientras los sindicatos denuncian condiciones indignas de trabajo y los comisionados señalan décadas de "mantenimiento diferido", activistas locales cuestionan la magnitud de la deuda. La decisión final, si la política lo permite, quedará en manos de los votantes de Miami este verano.

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