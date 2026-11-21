Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) administran en Doral el programa ESOL (English for Speakers of Other Languages), una estructura educativa diseñada para que los estudiantes cuya lengua materna no es el inglés dominen el idioma mientras cursan sus materias regulares sin rezagos académicos.

Este modelo de inmersión lingüística responde al creciente flujo de familias migrantes en el sur de Florida, garantizando igualdad de condiciones desde kínder hasta el duodécimo grado.

Cuatro etapas desde la matrícula hasta el dominio total del idioma

El protocolo escolar inicia durante la inscripción cuando los representantes completan la Encuesta del Idioma en el Hogar (HLS).

Si el formulario registra otro idioma distinto al inglés en el entorno familiar, el plantel dispone de un plazo estricto de veinte días escolares para aplicar una evaluación diagnóstica, utilizando la escala oral M-DCOLPS-R para kínder o el examen WIDA Screener para los grados primero al duodécimo.

Esta prueba mide comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura, asignando el código LY a quienes requieren apoyo especializado.

Lejos de aislar a los recién llegados en aulas separadas, el sistema integra al estudiante en clases de artes del lenguaje adaptadas al currículo estatal B.E.S.T. Standards.

Simultáneamente, los docentes de matemáticas, ciencias y estudios sociales aplican estrategias visuales, glosarios bilingües y tiempo extendido en los exámenes para evitar que la barrera idiomática afecte sus calificaciones.

Cada primavera, los alumnos presentan la prueba estatal anual WIDA ACCESS; al alcanzar los puntajes exigidos de fluidez y aprobar lectura estatal, egresan formalmente del programa e inician un período de monitoreo académico durante dos años.

Herramientas digitales para auditar notas y asistencia en tiempo real

Las familias residentes en Doral ejercen control directo sobre la evolución lingüística y escolar de sus hijos mediante el Portal para Padres de M-DCPS (Focus) y la aplicación móvil Dadeschools Mobile.

Estas plataformas permiten verificar semanalmente el libro de calificaciones, las tareas pendientes y los registros de asistencia, exigiendo únicamente solicitar el código confidencial Parent PIN en la oficina principal del plantel educativo correspondiente para activar la vinculación familiar.

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