El truco de los 21 días: cómo lograr que el IRS procese tu declaración sin errores

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La temporada de impuestos de 2026 está en su recta final y, para muchos, la pregunta del millón es: "¿Dónde está mi dinero?".

Aunque el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la reputación de emitir la mayoría de los reembolsos en menos de 21 días, este lunes 13 de abril miles de contribuyentes siguen a la espera.

No siempre se trata de un problema grave, pero existen factores específicos que pueden congelar tu reembolso durante semanas o incluso meses. A continuación, se explica por qué tu dinero podría estar retenido y cómo acelerar el proceso.

¿Por qué el IRS demora más de lo habitual?

Si tu reembolso ha superado el umbral de las tres semanas, es probable que tu declaración haya caído en una de estas categorías de revisión adicional:

Errores matemáticos o falta de información: los sistemas del IRS detectan inconsistencias, como números de Seguro Social incorrectos, falta de firmas o datos que no coinciden con los formularios W-2 o 1099 enviados por tus empleadores.

Seguridad y Robo de Identidad: si el IRS sospecha que alguien más está intentando declarar en tu nombre, retendrá el dinero hasta verificar tu identidad por correo postal.

Pruebas de dependientes: si reclamas a un dependiente que ya fue reclamado por otra persona, el proceso se detendrá para una investigación manual.

Créditos que "frenan" tu dinero: EITC y ACTC

Si eres de los que califican para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC), debes saber que la ley obliga al IRS a ser más cauteloso.

Aunque son beneficios fundamentales para familias con ingresos bajos o moderados, el IRS no puede emitir estos reembolsos antes de mediados de febrero de cada año.

La razón es simple: el organismo necesita tiempo extra para cruzar datos y prevenir fraudes masivos relacionados con estos créditos reembolsables.

4 Consejos de oro para acelerar tu reembolso

Si aún no has declarado o quieres evitar problemas el próximo año, sigue estas reglas de oro:

Presentación Electrónica (e-file): es infinitamente más rápida que el papel. Las declaraciones físicas pueden tardar meses en ser procesadas debido al volumen de trabajo manual. Depósito Directo: es la forma más segura. Evita el riesgo de que el cheque se pierda en el correo o sea robado de tu buzón. Revisión Doble: un simple error en un dígito del Seguro Social puede ser la diferencia entre recibir tu dinero en 15 días o en 6 meses. No reclames lo que no te toca: intentar aplicar para deducciones o créditos para los que no calificas es la forma más rápida de atraer una auditoría o una revisión exhaustiva.

No lo hagas solo: el valor de un experto

Declarar impuestos puede parecer un laberinto, pero no tienes que recorrerlo sin guía. En Tax Seguro & Services, nos especializamos en que no solo recibas tu reembolso rápido, sino que aproveches cada deducción legal disponible.

Nuestro equipo se encarga de que tu declaración sea perfecta, dándote la tranquilidad de que tu dinero llegará a tu cuenta sin contratiempos.

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